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射箭／東奧國手出爐 女團倫敦奧運班底再聚首

2020-01-16 15:45聯合報 記者曾思儒／屏東即時報導

湯智鈞（左一）、魏均珩（右一）和和鄧宇成成東奧國手。記者曾思儒／攝影
湯智鈞（左一）、魏均珩（右一）和和鄧宇成成東奧國手。記者曾思儒／攝影
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2012年攜手征戰倫敦奧運，「雷母」雷千瑩、林佳恩和譚雅婷今年東京奧運將再度攜手，男子組則由去年世錦賽帶回東奧滿額3張門票的湯智鈞、魏均珩和鄧宇成拿到東奧門票。

8年前林佳恩就以19歲之齡出征倫敦奧運，14年也是仁川亞運中華代表團成員，但之後國手選拔賽卻都成「遺珠」，常是排名最高的落選者，這次東奧國手選拔賽終於一吐怨氣，從去年12月舉辦的第一場選拔賽就一路領先，中華射箭隊總教練林政賢說：「佳恩好幾次是選拔賽落選的頭，這次突破過往過度興奮的問題，對她是很大的成長。」

女將3人都有奧運經驗，譚雅婷和雷千瑩都是連3屆叩關最高殿堂，男子組3人只有魏均珩經歷過16年里約奧運洗禮，湯智鈞今年3月才要滿19歲，和鄧宇成都是奧運新鮮人。

曾3度擔任奧運中華男子射箭隊教練的林政賢，以總教練身分出征奧運也是第一次，他認為近年中華射箭隊國際賽表現亮眼，包括世大運、亞運、世錦賽都有擊敗傳統前全南韓隊的奪金紀錄，「恐韓症」已是過去式，「這次6位奧運國手各有特點，他們的共通點就是不會怯場，以前看對手連續10分箭可能會洩氣，現在緊張感已經排除了。」

中華射箭隊東京奧運名單今天出爐，教練團是雅加達亞運帶出反曲弓1金1銀的組合繼續攜手，林政賢擔任總教練，劉展明擔任男子隊教練、倪大智出任女子隊教練，團隊預計2月1日展開總集訓，東奧前有3場世界盃做最後準備。

女團將由倪大智（左一）領軍。記者曾思儒／攝影
女團將由倪大智（左一）領軍。記者曾思儒／攝影
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中華射箭隊教練團總教練林政賢（左一）、倪大智（中）和劉展明，東奧選拔賽在場邊觀戰...
中華射箭隊教練團總教練林政賢（左一）、倪大智（中）和劉展明，東奧選拔賽在場邊觀戰。記者曾思儒／攝影
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林政賢亞運世錦賽

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