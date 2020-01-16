澳網／受傷想打被勸退 地主一哥無奈退賽

澳網20日開戰，地主「一哥」德米納爾（Alex de Minaur）今天卻宣布因腹部傷勢退出年度第一場大滿貫。 美聯社 分享 facebook

澳網20日開戰，地主「一哥」德米納爾（Alex de Minaur）今天卻宣布因腹部傷勢退出年度第一場大滿貫， 讓他坦言非常無奈又痛心。

「這很不好，我沒說謊，這絕對是讓我認真訓練期待迎接的一周，缺席家鄉大滿貫真的讓人沮喪，我真的很想參賽，儘管傷勢是第二級撕裂傷，這沒在開玩笑的，真的很嚴重。」本周就因同樣傷勢退出阿得雷德公開賽的德米納爾提到，光是起床就感覺得到疼痛，做什麼活動也都有影響，儘管自己態度很正面，但復原狀況顯然還是來不及趕上澳網。

世界排名21的他無奈說：「每個人都叫我別打，這是最聰明的選擇。」

年僅20歲的德米納爾在剛落幕的首屆ATP盃表現亮眼，擊敗對手包括德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）、俄羅斯新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）；接續他和英國好手伊凡斯（Dan Evans）大戰3小時又22分鐘，之後又和同胞「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）搭檔雙打，最終助澳洲隊以2：1點數擊敗英國隊。

4強賽時，他也造成世界球王「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）很大威脅，搶下首盤後才遭逆轉，種種表現顯示對澳網有備而來，但傷勢卻影響他出賽計畫，他透露最初有感覺不適是在和波瓦羅夫交手的比賽，之後比賽中雖有感覺，但自己並不覺得嚴重，沒想到飛到阿得雷德進行檢查後，診斷結果卻是撕裂傷。

他2018年也曾因同樣傷勢休息一段時間，不過舊疾已經痊癒，這次問題並非舊傷復發，但和前年相較有稍微嚴重一些，加上球季才剛展開，澳洲「一哥」團隊自然更慎重看待。

做出退賽決定後，德米納爾透露，比賽期間打算遠離電話，盡量不接收太多消息，「聽到這些真的很難受，不過這雖然幾乎殺了我，仍然是正確的方向，現在的我必須向前看。」