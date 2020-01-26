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單項運動協會 立法院預算中心提5缺失

2020-01-26 08:00聯合晚報 記者周佑政／台北報導

國內部分單項運動協會，長期因財務狀況不透明遭外界詬病，立法院預算中心評估報告指出...
國內部分單項運動協會，長期因財務狀況不透明遭外界詬病，立法院預算中心評估報告指出，單項協會五大缺失。 聯合報系資料照
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國內部分單項運動協會，長期因財務狀況不透明遭外界詬病。立法院預算中心評估報告指出，單項協會五大缺失，包括組織與會務運作、會計制度及財務狀況、國家代表隊培訓遴選及參賽制度、業務推展績效、民眾參與規畫不夠完善，主管機關應加強輔導監督。

立法院預算中心「運動發展基金109年度預算評估報告」指出，運動發展基金109年度預算案編列「培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫」及「辦理大型國際體育運動交流活動計畫」，共16億6164萬元補助奧亞運單項運動協會。

預算中心表示，運動發展基金105年度至107年度，累計補助奧亞運單項運動協會達20.89億餘元，109年度賡續補助16億6164萬元，較108年度的12億8364萬元，增加3億7800萬元。

根據107年度對奧亞運特定體育團體訪評結果，整體營運已漸有改善，但會計制度與財務狀況未獲通過的比率居高。包括拳擊、角力、國武術、擊劍、手球、橄欖、曲棍球、羽球、保齡球、自由車、划船、鐵人三項、現代五項暨冬季兩項運動、滑輪溜冰、雪車及壁球及雪橇協會，訪評結果有條件通過或未通過。

預算中心指出，107年度訪評主要有五缺失，組織與會務運作，未建置人事遴選、任用、薪酬及考評等人事規章、未訂定中長程發展計畫。會計制度及財務狀況，未編製會計憑證、帳冊及完整報表等。

國家代表隊培訓、遴選及參賽制度，未訂定各級代表隊培訓計畫，未訂定、公布選訓機制及代表隊教練、選手遴選辦法等。另也包括，業務推展績效、民眾參與規畫不夠完善。

預算中心也說，近年部分奧亞運單項運動協會運作爭議頻傳，如涉互換灌水人頭會員把持協會、教練及選手遴選相關制度未盡完善、教練獎金分配事宜長期存有爭議，引發外界負面評論。

體育立法院

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