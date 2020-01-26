親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
澳網
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

過年這廟最神！添香油不用帶錢、6國語言為你解籤

年前曾赴陸…澎湖傳疑似武漢肺炎病例 4人負壓病房隔離

運動筆記我不是來放棄，是來突破的百傑女子初馬42.195K 好難，但我想完成
健行筆記宜蘭·南澳 ▎翠峰湖 ft.日出迷糊步道。米洋溪步道。百年茄苳巨木。樂米吊橋
NBA賽事懶人包 (1月25日)賽事精華- 溜馬 vs. 勇士 (1月25日)

高球／旅美無緣春節 徐薇淩最想念媽媽這一味

2020-01-26 08:00聯合晚報 記者毛琬婷／台北報導

徐薇淩（右）過去曾與家人在國外一起過節。 圖／徐薇淩提供
徐薇淩（右）過去曾與家人在國外一起過節。 圖／徐薇淩提供
分享

女子高球賽事幾乎都從每年的年初開始，因此旅外高球選手幾乎無法在台灣過農曆春節，但為了有好表現也必須捨棄掉與家人共處的時光，徐薇淩就曾在新年時隻身在國外，僅能透過視訊電話與家人一起過節。

LPGA賽季一月展開，日巡賽三月開打，眾家女將幾乎都無法在台灣感受過年氣氛，「其實也還好，久了也就習慣了。無法與家人一起過年不會覺得太難過，畢竟球季已經開打。」徐薇淩淡定地說道。

儘管無法留在台灣過年，但徐薇淩透露，有一年家人決定全家飛往澳洲，陪她在澳洲過新年，不過也曾有幾次是自己獨自在國外，僅能透過視訊與家人互道恭喜。

徐薇淩（左一）家人曾飛往澳洲陪她過春節。 圖／徐薇淩提供
徐薇淩（左一）家人曾飛往澳洲陪她過春節。 圖／徐薇淩提供
分享

眾女將長年在國外打拚，最想念的還是媽媽煮的那一味，徐薇淩說：「我超喜歡喝媽媽煮的香菇雞湯跟麻油雞，如果她有跟著我比賽，偶爾也會煮給我吃，不然就只能等回到台灣才能吃到。」

陳宇茹則是最想念阿嬤的甜湯，從小是阿嬤帶大的她，今年難得可以留在台灣過節，「其實我們家人口少，大家也沒有特別準備，就是享受與家人在一起的時光。」

旅日的蔡佩穎則因為必須要提前回日本備戰新球季，已經6、7年沒有在台灣過新年，「但我都會提前包紅包給爸媽，也蠻習慣不在台灣過新年了。」

澳洲徐薇淩蔡佩穎LPGA高爾夫

延伸閱讀

台北馬首次半馬完賽 徐薇淩：本只想喝完珍奶就...

相關新聞

桌球／捷報！不讓對手吃下任何一局 莊智淵將5度征奧運

2020-01-25 07:51

高球／女力崛起 新球季各有各的挑戰

2020-01-26 08:00

單項運動協會 立法院預算中心提5缺失

2020-01-26 08:00

桌球／男女團取得奧運資格 莊智淵將5度參賽

2020-01-25 20:15

高球／79歲老將謝敏男 入選日本職業高球名人堂

2020-01-24 13:39

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18

熱門文章

NBA／約柯奇全能演出勝鵜鶘 威廉森「麻辣鍋」受矚目

2020-01-25 12:09

NBA／雷納德生涯首獲大三元 快艇客場險勝熱火

2020-01-25 12:30

NBA／球迷另類壯舉 30天攻占30隊大螢幕

2020-01-25 09:43

SBL／球賽前後吃什麼 解密球員習慣

2020-01-25 09:46

NBA／衛少狂飆45分10助攻 火箭力壓灰狼

2020-01-25 13:43

澳網／頭號種子謝淑薇搭檔再下一城 女雙晉16強

2020-01-25 12:08

NBA／例行賽首登法國 安戴托昆波領軍8連勝

2020-01-25 11:01

NBA／威廉森連兩戰高效得分 直逼詹皇、唐斯紀錄

2020-01-26 07:17

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top