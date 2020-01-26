高球／旅美無緣春節 徐薇淩最想念媽媽這一味

徐薇淩（右）過去曾與家人在國外一起過節。 圖／徐薇淩提供 分享 facebook

女子高球賽事幾乎都從每年的年初開始，因此旅外高球選手幾乎無法在台灣過農曆春節，但為了有好表現也必須捨棄掉與家人共處的時光，徐薇淩就曾在新年時隻身在國外，僅能透過視訊電話與家人一起過節。

LPGA賽季一月展開，日巡賽三月開打，眾家女將幾乎都無法在台灣感受過年氣氛，「其實也還好，久了也就習慣了。無法與家人一起過年不會覺得太難過，畢竟球季已經開打。」徐薇淩淡定地說道。

儘管無法留在台灣過年，但徐薇淩透露，有一年家人決定全家飛往澳洲，陪她在澳洲過新年，不過也曾有幾次是自己獨自在國外，僅能透過視訊與家人互道恭喜。

徐薇淩（左一）家人曾飛往澳洲陪她過春節。 圖／徐薇淩提供 分享 facebook

眾女將長年在國外打拚，最想念的還是媽媽煮的那一味，徐薇淩說：「我超喜歡喝媽媽煮的香菇雞湯跟麻油雞，如果她有跟著我比賽，偶爾也會煮給我吃，不然就只能等回到台灣才能吃到。」

陳宇茹則是最想念阿嬤的甜湯，從小是阿嬤帶大的她，今年難得可以留在台灣過節，「其實我們家人口少，大家也沒有特別準備，就是享受與家人在一起的時光。」

旅日的蔡佩穎則因為必須要提前回日本備戰新球季，已經6、7年沒有在台灣過新年，「但我都會提前包紅包給爸媽，也蠻習慣不在台灣過新年了。」