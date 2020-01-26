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高球／女力崛起 新球季各有各的挑戰

2020-01-26 08:00聯合晚報 記者毛琬婷／台北報導

台灣女將徐薇淩除了拚LPGA首冠，也希望能在冬奧奪牌。 聯合報系資料照
台灣女將徐薇淩除了拚LPGA首冠，也希望能在冬奧奪牌。 聯合報系資料照
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經過短暫休兵期，LPGA賽季即將開打，上季表現較為起伏的高球好手徐薇淩，在季末進行很多努力，就是為了迎接新球季到來，除了繼續衝擊LPGA生涯首冠外，也希望能在東京奧運替台灣奪下一面高球獎牌。

徐薇淩在上季開高走低，在第一場澳洲公開賽就打下第三名佳績，但之後接連六場比賽都在40名以外，2019球季參加28場比賽只有兩場擠進前十，另有五場遭到淘汰。

徐薇淩（左一）家人曾飛往澳洲陪她過春節。 圖／徐薇淩提供
徐薇淩（左一）家人曾飛往澳洲陪她過春節。 圖／徐薇淩提供
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徐薇淩 目標進軍東京奧運

徐薇淩利用季後積極調整，除了調整球桿，還與運動心理師配合，希望能在新球季打出好表現。迎接2020年，除了LPGA賽季外，徐薇淩還有另一個重要目標，就是東京奧運。

目前在東京奧運女子高球排名第31的徐薇淩，與排名第28的台灣高球「一姊」盧曉晴有望參賽。

她若能進軍東奧，將是徐薇淩的奧運初體驗，「很期待第一次的奧運，希望能幫台灣在奧運奪牌，也是我今年的一大目標，另一個目標則是希望LPGA的獎金能達到80萬美元。」

旅日好手蔡佩穎盼成功挑戰靜岡球場。 圖／中華高球協會提供
旅日好手蔡佩穎盼成功挑戰靜岡球場。 圖／中華高球協會提供
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蔡佩穎 盼克服靜岡球場

台灣女子高球球壇在2019年年底傳回不少好消息，李旻及程思嘉都考回LPGA資格，旅日好手蔡佩穎也靠著在次級賽巡迴賽獎金榜名列第二，重返日巡正賽。

「回到日巡正賽當然有期待，尤其是希望能成功挑戰靜岡的一座球場。」蔡佩穎笑說，自己在那座球場從未晉級過，這也成為自己的新球季目標之一，「一定要挑戰成功。」

陳宇茹希望在韓巡第一年球季能擠進獎金榜前30。 圖／聯合報系資料照片
陳宇茹希望在韓巡第一年球季能擠進獎金榜前30。 圖／聯合報系資料照片
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陳宇茹 拚韓巡獎金榜前30

另外，唯一在韓巡賽場拚鬥的台灣女將陳宇茹，去年底資格考過關，希望能藉由南韓好手的經驗，在韓巡賽場打好基礎進而挑戰LPGA，「2019年的唯一目標就是考上韓巡，我也成功達到，希望在韓巡第一年球季能擠進獎金榜前30名。」

東京奧運高爾夫蔡佩穎徐薇淩

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