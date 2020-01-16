印尼羽賽／王子維擊敗泰國好手 晉級印尼羽球大師賽16強

台選羽球選手王子維15日在印尼羽球大師賽輕取泰國好手王高倫。王子維花41分鐘就拿下勝利。 中央社 分享 facebook 台灣「羽球王子」王子維今天在BWF世界羽球巡迴賽超級500印尼大師賽以直落二擊退泰國好手王高倫，晉級男單16強賽。

王子維目前世界排名第15。他僅以41分鐘就輕取世界排名14的王高倫（Kantaphon Wangcharoen），一開始幾乎壓著王高倫打，以21比12拿下首局，第二局以21比16獲勝。

王子維賽後接受中央社訪問時指出，他開始控球有到位，速度有壓著王高倫打，節奏有控制住，戰術蠻成功的。王高倫在趕分的時候有破壞他的節奏，他打得比較不順，也不夠耐心，以致有些失誤。另外，王高倫是比較進攻型的選手，他也有做好防守的準備。