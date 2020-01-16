冬青奧／林威宇、張恩婗冰球摘銀 我選手首登頒獎台

我國冰球小將林威宇（左）、張恩婗（右）登上冬季青年奧運頒獎台。圖／中華奧會提供 分享 facebook 2020洛桑冬青奧混合國家奧會三對三冰球在洛桑時間15日男女金牌戰同時開打，男子組中華小將林威宇所在的紅隊不敵綠隊猛烈攻勢，以4：10拿下銀牌，女子組張恩婗所屬的黑隊以1：6遭黃隊擊敗，兩人也成為我國前兩位登上冬季青年奧運會頒獎台的選手，不過混合國家的比賽獎牌數將不會計算在各國家的獎牌榜上。

男子組部分，綠隊展現循環賽龍頭的氣勢，開賽不到一分鐘先攻得一分，隨後接連進球，紅隊在節末連追兩分，以2：3暫時落後。第二節紅隊遭綠隊接連破門，單局被攻進4分，第三節綠隊進攻火力依舊猛烈，終場紅隊4：10以不敵綠隊吞敗。

雖然以銀牌成績作收，但林威宇仍然覺得很開心，他表示，能在這個年紀拿到冬青奧的銀牌感覺很不真實，也稱讚銀牌很漂亮，雖然輸球，但他認為大家已盡力，只是遭遇整體實力較高的綠隊。

女子組部分，黑隊開賽先馳得點，黃隊緊追在後，首節結束以1：1平手，黑隊第二節進攻當機、球門也失守，遭黃隊攻進4分拉開比數，第三節仍沒有攻勢，終場以1：6不敵黃隊。

黑隊曾在四強賽上演逆轉秀晉級金牌戰，但金牌戰沒有相同的運氣，張恩婗說：「今天開賽感覺就不對，我們輸在氣勢，在第二節中就已經有球員放棄在哭了。」

回國後張恩婗將跟著U18中華隊前往荷蘭征戰女子冰球世錦賽，部分黑隊隊友也會參賽，屆時隊友將變隊手，對她而言也是一個挑戰。混合三對三全部完賽，混合國家的比賽獎牌數不會計算在各國家的獎牌榜上。