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印尼羽賽／周天成、球后爆冷落馬 王子維突圍

2020-01-15 23:00聯合報 記者曾思儒／即時報導

我國羽球「一哥」周天成今天印尼名人賽雖落馬，但「羽球王子」王子維順利突圍，他以21：12、21：16拍下世界排名第14名的泰國瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen），成為男單16強的台將代表。

印尼名人賽屬BWF超級500系列賽，總獎金40萬美元，小天在日本球王桃田賢斗車禍退賽後成男單最高位種子，但今天首輪就以12：21、17：21敗給世界排名第23名的香港對手李卓耀；女單今天也爆出冷門，剛在馬來西亞名人賽捧冠的大陸「世界球后」陳雨菲，首戰以18：21、14：21敗給丹麥世界排名29的潔克絲菲德（Line Højmark Kjaersfeldt），開季連勝告終。

列男雙第7種子的我國「麟洋配」李洋／王齊麟成今天率先開胡的台將，兩人以18：21、21：19、21：18逆轉擊敗南韓姜敏赫／金載煥，晚上男雙「羊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵也以21：17、21：18擊敗丹麥對手，同樣站上男雙16強。

在「羊肉盧」後接棒登場的王子維目前世界排名15，碰排名僅高1名的瓦查隆，王子維開賽就打出4：0攻勢，8：3領先時又連拿6分，輕鬆以21：12先下一城；第二局王子維雖在2：0領先下遭對手連拿6分反超、一度8：12落後，但先追到12：12平手，14：16時更演出連拿7分的逆轉勝，以21：16打下第5度交手的第3勝。

總計中華羽球隊今天共有8組選手亮相，男雙廖敏竣／蘇敬恒和李哲輝／楊博軒和女雙許雅晴／胡綾芳、張淨惠／楊景惇和小天都沒能突圍，「麟洋配」、「羊肉盧」和王子維則加入昨天晉級的混雙李洋／楊景惇和李哲輝／許雅晴行列，5組台將明天將爭8強門票。

王子維羽球周天成

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