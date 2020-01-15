澳網／三巨頭齊聚 慈善賽募款助野火重建

納達爾(左起)、小威廉絲、約克維奇參加澳網慈善賽。 美聯社 分享 facebook 澳網20日點燃戰火，世界球王「西班牙蠻牛」納達爾、「瑞士特快車」費德勒、尋求澳網連霸的塞爾維亞名將約克維奇、美國女網球星小威廉絲、「丹麥甜心」伍茲妮雅琪等各國球星，今天先在澳網主球場齊聚，在慈善表演賽一起為澳洲野火募款，眾球星募得超過4百萬澳幣幫助澳洲重建。

地主「壞小子」基里洛斯「發愛司捐款」共捐出1600澳幣，費德勒和納達爾一起送暖25萬澳幣，現場的消防員也接受觀眾長時間的鼓掌致敬，其中一人甚至下場，和納達爾一起打了雙打。

基里洛斯提到，當他回到坎培拉，卻因野火問題無法外出，感覺非常五味雜陳，「很高興費德勒、納達爾和約克維奇，很多傑出球員願意站出來，我們盡可能的團結一心，希望能一起渡過這次難關。」

這場慈善賽共分兩組，小組名稱就是小威和「丹麥甜心」，小威組員包括奧地利名將汀恩、捷克女將克維歐娃和剛在ATP盃冠軍戰對決的小約和納達爾；伍茲妮雅琪組則有基里洛斯、美國新星高芙、德國好手澤瑞夫、希臘球星西西帕斯和挑戰澳網女單連霸的日本女將大坂直美。