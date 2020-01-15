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射箭／動漫迷鄧宇成 秋葉原成東奧動力

2020-01-15 18:34聯合報 記者曾思儒／屏東即時報導

鄧宇成在選拔排名第3。圖／中華射箭協會提供
鄧宇成在選拔排名第3。圖／中華射箭協會提供
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是俐落放箭的中華隊神射手，也是喜歡動漫的大男孩，鄧宇成最憧憬的殿堂就是東京奧運，8月拚完佳績後到動漫天堂秋葉原「朝聖」，成他2020年的夢幻劇本。

中華射箭隊去年6月世錦賽帶回男、女各3張的東京奧運滿額門票，除個人賽摘金的「雷母」雷千瑩直接連莊奧運國手，另外5張門票都要透過年底開始的3場選拔賽產生；今天第3場選拔賽結束第2日賽程，明天最終結果就會全部出爐，目前男子前3名依序是湯智鈞、魏均珩和鄧宇成，女子組前兩名則是林佳恩和譚雅婷

男子組前3名也是去年世錦賽射回東奧資格的成員，前兩場選拔賽射完排名第3的鄧宇成笑說，完全不在意名次，「能選上就好！」他三年前進入國家隊，國際綜合賽會經驗不多，上屆參加奧運國手選拔連最後一場都沒晉級，再次挑戰心態成熟許多，自評今天表現是水準之上，儘管7場循環對抗賽只拿到4勝，但前3局的「紅利分」收穫不少，整體表現還算滿意。

鄧宇成提到，每場比賽的前3局，滿分30分可拿1.5分紅利、29分獲得1分，他給自己的目標就是把握住紅利機會，「整個算下來，紅利影響滿多。」選拔賽有特殊的積分對應方式，他笑說高中數學雖考個位數，但積分算法自己有概念，還是會了解大概分數，讓自己心裡有底。

他透過漫畫和動畫放鬆心情，時間允許也會去參加動漫展，公仔、小說、漫畫和掛軸都有蒐集的笑說動漫就是射箭外「第二專長」；先前奧運測試賽和移地訓練到東京，鄧宇成都有抽空到秋葉原逛，他大笑說：「買很多，錢包都在哭泣了！」如今排名穩居第3，他期待今年再訪東京，除了爭取獎牌，也是再訪動漫天堂的再一次機會。

世錦賽中華隊譚雅婷

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