射箭／紅色美甲增喜氣 譚雅婷穩住國東奧資格

譚雅婷做了紅色系的美甲迎接農曆新年。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

東京奧運射箭代表隊選拔賽最終場開戰前，挑戰再登奧運殿堂的譚雅婷特別做了新的紅色系美甲，除應景迎接即將到來的農曆年，也改變前兩場選拔賽過於緊繃的情緒，調適心情後果然在第三場選拔賽收到成效，今天結束第2日賽程後穩坐第2，和排在龍頭的林佳恩前進東京奧運機會愈來愈濃。

譚雅晴去年世錦賽和中華隊隊友雷千瑩、彭家楙一同射下東京奧運滿額的3張參賽資格，世錦賽另外摘下個人金牌的雷千瑩保障取得一席東奧參賽權，最後2個名額透過去年底展開的3場選拔賽積分加總產生，最終場在昨天開始在屏東大仁科大展開，明天就會產出最後結果。

倫敦奧運嘗過團體賽銅牌滋味的譚雅婷，前兩場選拔賽射完暫居第3，但昨天兩輪對抗賽都到排第2位，排名擠下彭家楙、排到第2位，今天7場循環對抗賽前6戰更保持全勝戰績，直到最後一戰才在加射敗給林佳恩，幾乎穩住前2名的東奧國手資格。

「狀況有比前兩場好，我告訴自己，心態上要有不同的成長，戰勝自己的心態。」譚雅婷分享說，前兩場求好心切，但想表現非常好反而綁手綁腳，「射箭又是種心理狀態會影響身體的運動，前兩場完我一直在思考，要調整的是心態。」

2012年倫敦奧運就踏上最高殿堂的譚雅婷笑說，自己也不年輕了，表現不好時不像年輕時能去衝體能和箭數，能改變的就是心態，「就放輕鬆去面對，平常心，上場就盡力就對。」

她對美甲有興趣，5年前開始自己學習，自己也買了簡單的光療美甲設備，看美甲、服裝和飾品相關的網站成平常紓壓的方式之一，這次就帶著紅色系的新美甲上戰場，未來退役也不排除往美甲發展，拓展不同的人生旅程。