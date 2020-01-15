冬青奧／林威宇、張恩婗闖冰球金牌戰 李玟儀曲道完賽

中華小將張恩婗射門得分，帶動全隊氣勢，黑隊單節攻下6分。圖／中華奧會提供 分享 facebook

2020洛桑冬青奧混合國家奧會三對三冰球，參賽各隊都是由各個國家奧會的小將混搭產生，中華小將林威宇、張恩婗所屬的男子組紅隊與女子組黑隊，在洛桑時間14日雙雙取得金牌戰門票。

代表男子組紅隊出賽的林威宇表示，這次能打進冠軍戰有點意外，也感覺很不真實，但他也自認四強賽表現不夠好，不過隊友仍在賽後都給予他肯定，接下來的金牌戰也希望能夠盡力幫助隊友，做好防守站位，避免失誤，「而且代表台灣出賽，也不能打得太爛。」

而代表女子組黑隊出賽的張恩婗，在四強賽第二節有射門得分的表現，並帶動全隊反攻氣勢，黑隊單節攻下六分，終場以11：7逆轉進入金牌戰，她表示，球隊在第一節休息不斷的相互喊話，要隊友不能放棄繼續加油，是全隊努力不懈，加上隊員間都有做好自己該做的事，領先時防守也沒有鬆懈，才能打進金牌戰。

至於滑雪小將李玟儀則是在阿爾卑斯山式滑雪曲道項目順利完賽，她第一次滑行時間1分11秒97，第二次滑行時間1分13秒87，總計2分25秒84，排名第36名，為滑雪隊賽程劃下句點。

李玟儀賽前對曲道的把握度沒有大曲道高，但第一趟滑行順利完成後，就發現其實沒有想的這麼困難，之前有去日本比賽遇到更難的場地，賽前就以那個難度做設定，所以實際上滑下來的時候覺得還可以。

對於本次冬青奧的表現，李玟儀自評，把握度較高的大曲道沒能完賽有點鬱悶，但曲道的表現有符合自己的預期，所以整體還算滿意，她說：「這次就像是見世面，看見了很多不同國家的人，也碰到以前的朋友。」