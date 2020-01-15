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印尼羽賽／周天成首輪爆冷出局 王子維晚間登場

2020-01-15 16:53聯合報 記者劉肇育／即時報導

周天成意外在首輪止步。 歐新社
周天成意外在首輪止步。 歐新社
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BWF超級500系列賽印尼羽球名人賽，我國今天共有八組人馬登場，其中在上午的李洋／王齊麟「麟洋配」率先度過男雙首輪後，我國一哥周天成則是在與香港選手李卓耀的首輪賽事中，以12：21、17：21直落二敗陣，意外在首輪止步。

總獎金40萬美元（約台幣1198萬）的印尼羽賽，今天上午我國共有兩組男雙人馬登場，其中打頭陣的「廖蘇配」廖敏竣／蘇敬恆，面對馬來西亞吳蔚昇／陳蔚強，以18：21、17：21直落二敗北，「麟洋配」李洋／王齊麟則是以18：21、21：19、21：18逆轉擊敗南韓姜敏赫／金載煥。

至於目前男單世界排名第二的我國一哥周天成，則是在首輪遭遇世界排名第23名的香港選手李卓耀，雙方生涯前兩度交手都由周天成拿下勝利，其中包括去年在德國公開賽16強賽，周天成以17：21、21：16、21：8逆轉勝出。

不過今天雙方再度碰頭周天成卻一路挨打，首局雙方在戰成4：4平手後，李卓耀拉出一波8：0的攻勢擴大差距，並以21：12先下一城，第二局雙方雖然在前段還一路拉鋸，不過在13：13平手時，周天成又被對手拉出一波5：1的攻勢，並在比賽第40分鐘以17：21敗下陣來，繼上周馬來西亞羽賽在第二輪止步後，這次則是在首輪爆冷出局。

晚間我國另一名男單好手王子維，則將在首輪碰上世界排名第14名的泰國瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen），雙方生涯前四度碰頭戰成2：2平手。

周天成羽球王子維

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