歐足╱塞蒂恩掌巴薩帥印 「榮幸能執教梅西」

巴塞隆納14日為塞蒂恩(中)召開加盟記者會，他坦言從未想過會有這一天。 美聯社 分享 facebook

西班牙足球豪門巴塞隆納上一次在主場諾坎普輸球，已經是2018年11月的事，那場比賽是皇家貝蒂斯以4：3獲勝；有誰會想到，當時皇家貝蒂斯的主帥塞蒂恩（Quique Setien），如今會成為巴薩的主教練？

巴塞隆納14日為塞蒂恩召開加盟記者會，他坦言從未想過會有這一天。

「我非常喜歡看巴薩比賽，他們總是能讓我享受足球，」塞蒂恩說，「我從沒有想過巴薩竟然會聘請我，我的履歷表並沒有特別突出，我有我的理念，但我不知道別人是否認同。」

現年61歲，塞蒂恩過去曾執教過桑坦德競技、皇家貝蒂斯、拉斯帕爾馬斯等隊，擁有豐富的執教經驗，他14日與巴薩正式簽約。

「我還是不太相信，很不真實，」塞蒂恩說，他表示非常欣賞巴薩的阿根廷巨星梅西（Lionel Messi），「我現在要執教世界上最好的球員了。」

雖然目前巴薩在西甲聯賽仍排名榜首，但在剛剛結束的西班牙超級杯上，在準決賽竟然被馬德里競技逆轉淘汰，更加堅定了巴薩高層解雇巴爾貝爾德（Ernesto Valverde）的決心。

巴爾貝爾德在執教巴薩的兩年半時間中，雖然為球隊帶來了兩座西甲冠軍、一座西班牙超級杯、和一座國王杯，但連續兩季在歐冠淘汰賽中於首回合大比分領先的優勢下慘遭翻盤，讓巴爾貝爾德的執教能力飽受質疑。