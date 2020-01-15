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澳網／野火煙霾籠罩墨爾本 會外賽延後開打

2020-01-15 13:24中央社 墨爾本15日綜合外電報導

澳洲野火持續延燒，第二大城墨爾本籠罩在有毒煙霾中，主辦單位表示，大滿貫澳洲網球公...
澳洲野火持續延燒，第二大城墨爾本籠罩在有毒煙霾中，主辦單位表示，大滿貫澳洲網球公開賽會外賽今天延後開打。 美聯社
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澳洲野火持續延燒，第二大城墨爾本籠罩在有毒煙霾中，主辦單位表示，大滿貫澳洲網球公開賽會外賽今天延後開打。

有球員昨天因呼吸困難而棄賽，加拿大選手布夏（Eugenie Bouchard）甚至需要醫療照護，大會因此決定讓球員延後出賽。

比賽不會在下午一時前開打，比原訂時間晚了一小時，選手們也取消練球行程。

澳洲網球協會（Tennis Australia）說：「正持續監控墨爾本球場的空氣品質。」

澳洲網協表示，將採用現場資料，並參考大會醫療團隊、澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）和維多利亞州環境保護局（Victorian Environmental　Protection Agency）科學家的意見，再做進一步決定。

根據環保局監測資料，墨爾本今天上午9時的空氣品質「很糟糕」，但還不到昨天的「危險」程度。墨爾本過去總能擠身全球最宜居城市之一。

空氣品質「很糟糕」意味空氣瀰漫煙霧或粉塵，人們可能出現咳嗽、呼吸急促等現象。

澳洲致命野火已延燒數月之久，在鄉間地區吞噬大範圍土地，奪走至少27條人命，燒毀2000多戶房舍，導致空氣品質嚴重惡化。

維多利亞州氣象局（Victoria Bureau of　Meteorology）表示，預計今天稍後會有大雷雨，部分地區雨勢較強，可能引發暴洪，野火災情可望暫時緩解。

儘管空氣品質不佳，主辦單位說，這項大滿貫賽事不太可能延期舉行，表示墨爾本球場園區內有3座球場有屋頂，還有8座室內球場。

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