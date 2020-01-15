印尼羽賽／周天成戰香港二哥 桃田賢斗上午出院

因車禍意外造成鼻樑骨折而退賽的日本球王桃田賢斗，今天上午出院。 美聯社 分享 facebook

總獎金40萬美元（約1206.6萬元）的BWF超級500系列賽印尼羽球名人賽，今天我國有八組人馬登場，「台灣一哥」周天成迎戰李卓耀、「羽球王子」王子維也都出賽，力拚積分。

「一姐」戴資穎缺陣的印尼名人賽昨天點燃戰火，我國兩組混雙自首日賽事傳回捷報，李哲輝／許雅晴、李洋／楊景惇雙雙挺進16強，另外女雙張淨惠／楊景惇也自會外賽脫穎，挺進32強會內賽。

周天成男單首輪預計在今天下午3時40分登場，迎戰23歲香港好手李卓耀。李卓耀去年底才在香港羽賽奇蹟封王，捧回生涯首座超級500賽金盃，周天成在過去兩度交手都勝出，今天要尋求對戰三連勝。

世界排名15名的王子維，首輪碰上泰國的後起之秀瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen）。瓦查隆在去年的世界排名最佳來到12名，過去四度交手王子維兩人平分秋色，但近兩次碰頭都由21歲的瓦查隆獲勝。

台將將由男雙廖敏竣／蘇敬恆打頭陣，對戰大馬組合，李洋／王齊麟、李哲輝／楊博軒、「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，女雙許雅晴／胡綾芳、張淨惠／楊景惇也要提拍上陣。

因車禍意外造成鼻樑骨折而退賽的日本球王桃田賢斗，在馬來西亞醫院經過數天治療後，今天上午出院，且能自行行走，並在層層保護下抵達機場，準備返回日本；日本羽協也評估桃田賢斗持拍手並無大礙，將會參加3月的全英羽賽。