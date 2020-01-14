射箭／17歲射箭新秀 永豐高中施孟君表現超搶眼

奧運射箭國手選拔賽女子總排名暫居第四的永豐高中施孟君，上個月在第二場選拔賽的循環對抗賽中，15場比賽贏了14場，只輸給排名第一的林佳恩，初生之犢不怕虎的表現讓人眼睛為之一亮。

施孟君來自桃園永豐高中二年級，出身隔代教養的單親家庭，擁有1/4阿美族血統，小學四年級接觸射箭，但國中時因為穩定性不佳，從沒參加過全中運。

去年高一首度比全中運，施孟君和游輝彥聯手射下混雙銀牌，首度出征世界青少年射箭賽拿下青少年女團體銅牌，並在桃園全運勇奪女子反曲弓團體金牌，今年的目標是要在全中運中，射下個人第一面全中運金牌。

首度參加奧運國手選拔賽，施孟君沒給自己太大壓力，因為對手譚雅婷、彭家楙、林佳恩、林詩嘉等都是名將，對她而言可以說是「越級打怪」。「我沒有去想對手是誰，就照教練所說，作好每個動作、放開打，好好享受比賽。」

就這樣，施孟君從第一場選拔賽一路過關斬將闖進決選賽，今天又在第三場選拔賽對抗賽銅牌戰中，以6：5打敗企業射箭聯賽元年「箭林之后」彭家楙，目前總排名僅次於林佳恩、譚雅婷和彭家楙，繼續暫居第四。

永豐高中教練鍾全威透露，施孟君的優點是很能吃苦，代表作是在第二場奧運射箭國手選拔賽。「循環對抗賽時，16位選手每個人都要比15場，結果她贏了14場，只輸給林佳恩。」

施孟君表示，射箭最大的樂趣是自我調整的過程，透過奧運射箭選拔賽和高手對決的過程獲益良多，也讓她對自己更有信心，可以更勇敢地繼續朝夢想邁進。