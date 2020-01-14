射箭／東奧選拔賽最終場 譚雅婷躍居女子組第二

2020東京奧運射箭代表隊選拔賽第三場今天登場，男子選拔賽「湯包」湯智鈞和「阿魏」魏均珩在兩輪對抗賽各奪一冠一亞平分秋色，但總排名仍由湯智鈞暫居第一，女子組一樣由林佳恩續居領先，兩屆奧運名將譚雅婷則由第三躍居第二，暫時擠進安全名單。

選拔賽第三場今天起一連三天在屏東大仁科技大學舉行，將依據第一場選拔賽積分排名，由男、女反曲弓前16名選手，取得參加第二場選拔賽資格，再依據第二場選拔賽積分排名，男、女前八名選手，取得參加第三場選拔賽資格，最終將選出男子前三、女子前二名，加上提前取得資格的「雷母」雷千瑩，共六名正選選手。

前兩場選拔賽後，男子反曲弓由湯智鈞、魏均珩、鄧宇成與女子反曲弓由林佳恩、彭家楙、譚雅婷分居前三，今天的男子反曲弓兩場對抗後，排名前兩名的湯智鈞、魏均珩皆獲得15分積分，

湯智鈞說：「上午氣勢輸給學長（魏均珩），學長經驗和判斷都比我強，我的動作比較容易跑掉，所以決定放棄企業聯賽元年下半季，全心備戰選拔賽，基本上就是保持平常心，放開射，不要想輸贏，盡力作好每一箭該做的動作。」

魏均珩則表示：「今天風大，很刺激，但大家成績都不會太好，輸贏都在些微差距，這次選拔賽挑戰和壓力很大，希望能不斷調整尋求自我突破。」