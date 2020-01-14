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冬青奧／與奧運冠軍面對面 選手把握機會踴躍發問

2020-01-14 16:06聯合報 記者劉肇育／即時報導

國際奧會主席巴哈。圖／ICO_OIS提供
國際奧會主席巴哈。圖／ICO_OIS提供
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洛桑冬青奧在賽會期間，選手村會有不同的文化教育活動，讓選手在比賽之餘，還能有所學習。洛桑時間13日在選手村內舉辦「Chat with Champions」（與冠軍對談）邀請到國際奧會主席巴哈（Thomas Bach）、索契冬奧會阿爾卑斯山式滑雪金牌選手維勒塔（Sandro Viletta）、平昌東奧越野滑雪金牌選手蘭達爾（Kikkan Randall）、長野冬奧和溫哥華冬奧冰球銅牌選手泰羅（Emma Terho）來到現場，面對面與選手對話。

年輕選手們可以對四位優秀的主講人提出任何問題，從運動生涯、偶像、練習動機、該不該放棄等題目都有。平昌冬奧越野滑雪金牌選手蘭達爾認為，當你有一個很好的榜樣時，能夠更激勵自己前進，而在青年奧運最好的就是，能夠看見很多值得成為榜樣的人，舉辦這個活動的目的，也是希望讓年輕選手更直接的接觸到他們。

「我不覺得需要為體育事業犧牲，回頭看我其實是從體育中得到很多。」國際奧會主席巴哈被問及是否該為了運動放棄自己的一切，曾在蒙特婁奧運拿下擊劍團體金牌的他認為，在其他的職業裡，很難像運動一樣得到這麼多啟發，能有很多收穫，他也戲稱：「當普通人是很無聊。」

中華隊總領隊陳怡安對此提到，小朋友會覺得在運動過程中犧牲了很多，她認為一定會有取捨，但最重要的是時間規劃，要專心的做好當下的事，其實運動是很快樂的，「有效率的訓練、適當的休息、平衡的生活都是很重要的。」

冰球選手林威宇和陳致元結束本日賽程後，也到現場一同參與，林威宇表示，看到題目的時候很好奇他們會講什麼，聽完之後很佩服他們可以在運動的領域裡撐這麼久，並賭上他們的未來去得到奧運金牌，也沒有在關鍵時候鬆懈或放棄，很值得尊重。

冬奧冰球中華隊

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