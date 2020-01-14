冬青奧／冰球循環賽止步 陳致元沒有遺憾

我國小將陳致元在洛桑冬青奧混合國家奧會三對三冰球循環賽止步。圖／中華奧會提供 分享 facebook

2020洛桑冬青奧混合國家奧會三對三冰球循環賽在洛桑時間13日結束，我國小將陳致元所在的藍隊戰績排名第八，無緣晉級四強，雖然青奧舞台止步於此，但陳致元沒有遺憾。

對於難得的青奧舞台，陳致元努力用平常心面對，賽前他很期待能夠和其他國家選手多切磋學習，也希望個人能有好的表現，七場循環賽下來，他有也所學習，不過個人表現上他認為還可以更好。

混合國家的比賽模式對陳致元來說並不陌生，他通過選拔，在去年八月前往芬蘭參加為期七天的五對五冰球訓練營，每日都有規律行程，上午會針對不同項目，分小組做加強，下午則進行實戰訓練，在訓練營中也曾打過三對三的比賽。

陳致元在訓練營後改變了打球方法和心態，「改變就是發現賽前也不需要太緊張，就像去訓練營之前我有點擔心，後來就發現其實自己跟的上。」他在訓練營還認識了許多不同國家的選手，這次在青奧的舞台上又再次見面，雖然這次沒有當隊友，但私下還是有交流聊天。

本次賽會他除了和其他國家選手在賽場上切磋有所學習，還看見了訓練營的隊友，另一個收穫就是發現自己的英文還有進步空間，他說：「平常的溝通可以，但再艱深的單字就有點吃力。」接下來他將重點放在備戰2020年U18男子冰上曲棍球世界錦標賽的選拔，若成功入選將在三月前往土耳其比賽。

女子組張恩婗所在的黑隊、男子組林威宇所屬的紅隊殺進四強賽，分別迎戰咖啡隊，力拼冠軍戰門票。男子組陳致元所屬的藍隊、女子組黃純琳的綠隊、高葦庭的紅隊，戰績排在第八、第五與第七。