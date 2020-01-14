親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
綜合
路跑

墮落的拉比? 以色列極端正統猶太教「性虐奴役」醜聞

藍常委接力請辭 「他」決定不辭：對黨有應負的責任

運動筆記當一個聰明的跑者 － 2020 日月潭路跑 29Kjay的跑步筆記心得分享之沒4000萬別去簽書會
健行筆記旅途中的小確幸。桃園龍潭也有小葉欖仁秘境步道20191115-D2-遁入夢幻水漾森呼吸
NBA賽事懶人包 (1月14日)今日最佳好球- Steven Adams＆Terrance Ferguson (1月14日)

冬青奧／冰球循環賽止步 陳致元沒有遺憾

2020-01-14 15:50聯合報 記者劉肇育／即時報導

我國小將陳致元在洛桑冬青奧混合國家奧會三對三冰球循環賽止步。圖／中華奧會提供
我國小將陳致元在洛桑冬青奧混合國家奧會三對三冰球循環賽止步。圖／中華奧會提供
分享

2020洛桑冬青奧混合國家奧會三對三冰球循環賽在洛桑時間13日結束，我國小將陳致元所在的藍隊戰績排名第八，無緣晉級四強，雖然青奧舞台止步於此，但陳致元沒有遺憾。

對於難得的青奧舞台，陳致元努力用平常心面對，賽前他很期待能夠和其他國家選手多切磋學習，也希望個人能有好的表現，七場循環賽下來，他有也所學習，不過個人表現上他認為還可以更好。

混合國家的比賽模式對陳致元來說並不陌生，他通過選拔，在去年八月前往芬蘭參加為期七天的五對五冰球訓練營，每日都有規律行程，上午會針對不同項目，分小組做加強，下午則進行實戰訓練，在訓練營中也曾打過三對三的比賽。

陳致元在訓練營後改變了打球方法和心態，「改變就是發現賽前也不需要太緊張，就像去訓練營之前我有點擔心，後來就發現其實自己跟的上。」他在訓練營還認識了許多不同國家的選手，這次在青奧的舞台上又再次見面，雖然這次沒有當隊友，但私下還是有交流聊天。

本次賽會他除了和其他國家選手在賽場上切磋有所學習，還看見了訓練營的隊友，另一個收穫就是發現自己的英文還有進步空間，他說：「平常的溝通可以，但再艱深的單字就有點吃力。」接下來他將重點放在備戰2020年U18男子冰上曲棍球世界錦標賽的選拔，若成功入選將在三月前往土耳其比賽。

女子組張恩婗所在的黑隊、男子組林威宇所屬的紅隊殺進四強賽，分別迎戰咖啡隊，力拼冠軍戰門票。男子組陳致元所屬的藍隊、女子組黃純琳的綠隊、高葦庭的紅隊，戰績排在第八、第五與第七。

冰球曲棍球

延伸閱讀

林百里憂心：台灣競標這麼貴 誰來埋單？

冬青奧／父母遠赴瑞士助陣 混合3對3冰球林威...

冬青奧／4歲起學滑雪 台灣唯一李玟儀首秀未完...

冬青奧／中華隊最年輕選手 冰球高葦庭突破自己

相關新聞

澳網／新世代崛起 約克維奇：沒有誰是奪冠熱門

2020-01-14 13:13

澳網／莊吉生鏖戰3局勝出 會外賽開紅盤

2020-01-14 14:39

冬青奧／與奧運冠軍面對面 選手把握機會踴躍發問

2020-01-14 16:06

阿得雷德女網／謝淑薇先盛後衰 單打首輪止步

2020-01-14 17:21

羽球／日本球王桃田出車禍 為東奧埋下隱憂

2020-01-14 17:20

網球／環保少女點名負責 費德瑞捐款助澳洲野火賑災

2020-01-14 16:52

蔡辰威獲國體大名譽博士 東奧任中華代表團總領隊

2020-01-14 11:48

網球／幫助澳洲野火重建 ITF捐款40萬美金

2020-01-14 09:53

印尼羽賽／桃田賢斗退賽 周天成男單領銜

2020-01-14 08:50

運彩／12強賽助威 銷售連2年破400億

2020-01-14 00:21

NFL╱羅傑斯領軍力克海鷹 包裝工國聯爭冠

2020-01-13 22:43

NFL╱心痛！例行賽所向披靡 烏鴉再次失意季後賽

2020-01-13 22:43

NFL╱黑豹四分衛誰屬？新帥魯爾：我也不曉得

2020-01-13 22:43

NFL╱布朗找到新主帥 史戴芬斯基接下兵符

2020-01-13 22:42

印尼羽賽／洪災後羽球賽登場 周天成盼振奮民眾精神

2020-01-13 22:39

冬青奧／父母遠赴瑞士助陣 混合3對3冰球林威宇破門

2020-01-13 16:33

冬青奧／4歲起學滑雪 台灣唯一李玟儀首秀未完賽

2020-01-13 16:06

台灣運彩連2年破4百億 東京奧運挑戰創新高

2020-01-13 15:20

網球／澳洲野火燒不停 ATP捐50萬美元助重建

2020-01-13 11:27

羽球／球王剛奪冠就遇車禍 桃田賢斗鼻樑骨折

2020-01-13 10:57

WOTD3職業格鬥王對決 青柳克明雪恥、吳仲凱4連勝

2020-01-13 06:00

大馬名人賽／小戴搶后 再輸陳雨菲

2020-01-13 00:10

布里斯本女網／謝淑薇 笑捧女雙新年首冠

2020-01-13 00:08

ATP盃／約克維奇領軍 塞爾維亞逆轉西班牙奪冠

2020-01-12 22:27

羽球／奪亞軍後以賽代訓 戴資穎印度過年

2020-01-12 20:20

大馬羽賽／屈居亞軍 戴資穎坦誠失誤多

2020-01-12 18:12

「武跆王」競賽高潮迭起 國立體大「鎖侯」戰術奏效奪勝

2020-01-12 18:08

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

勇士本季是場災難 格林變成一個災星

2020-01-14 07:00

MLB／太空人偷暗號懲處出爐 再開除總管與教頭

2020-01-14 05:52

NBA／湖人朗多手指骨折 戴維斯連3場休兵

2020-01-14 10:53

NBA／詹皇戰老東家31分 湖人輕取騎士奪9連勝

2020-01-14 14:22

NBA／復出首秀僅失手1球 厄文：希望每晚都這樣

2020-01-13 17:19

MLB／「我沒有作弊」 辛區將矛頭指向柯拉

2020-01-14 09:52

NBA／首度大三元又雙20 亞歷山大一鳴驚人擒狼

2020-01-14 12:20

MLB／被太空人偷走世界大賽 達比修自嘲回應

2020-01-14 11:01

NBA／安東尼暖心新年禮 送單親媽媽汽車

2020-01-13 17:34

NBA／上周東西區最佳球員 理查森、德羅展獲選

2020-01-14 11:20

NBA／鵜鶘先發4戰將缺陣 鮑爾率隊延長賽拔活塞

2020-01-14 14:03

中職／先發土投難出頭 洋將限2投1野才有未來

2020-01-14 07:00

NBA／明星賽票選獲球迷厚愛 隊友封卡盧索「禿鷹」

2020-01-14 16:20

NBA／柯瑞化身啦啦隊 柯爾：球隊文化基礎仍在

2020-01-14 16:45

NBA／哈沃德飆三分嗨翻全場 詹皇：他應得獎勵

2020-01-14 17:00

NBA／波格登準大三元演出 溜馬拉鋸戰克76人

2020-01-14 15:10

中職／選擇留富邦 陳鴻文仍有旅外夢

2020-01-13 17:36

日職／台灣球員看好看滿 沖繩春訓這時間去最好

2020-01-14 07:00

NBA／狀元郎威廉森傳周五復出 鵜鶘不承認

2020-01-14 11:04

中職／獅打線安排 林岳平只確認開路先鋒陳傑憲

2020-01-14 06:11

中職／和「水」不合 王鴻程改名又換背號

2020-01-14 12:23

NBA／泰托姆手感燙得分再居首 綠衫軍宰公牛

2020-01-14 12:17

中職／不求複數年合約 周思齊：老了不行就離開

2020-01-14 12:57

NBA／騎士菜鳥動刀 球季提前報銷

2020-01-14 07:40

NBA／厄文復出高效率 主帥：回來得正是時候

2020-01-14 00:17

印尼羽賽／桃田賢斗退賽 周天成男單領銜

2020-01-14 08:50

MLB╱抗議小熊偷年資 布萊恩特拚季後成為FA

2020-01-13 22:42

中職／李振昌健檢喊怕針 注射治療恐趕不上6搶1

2020-01-14 11:44

中職／敵隊洋投豪華 獅盼結合情蒐提前準備

2020-01-14 06:01

NBA／賽前恭賀前暴龍隊友奪冠 德羅展感謝球迷愛戴

2020-01-13 19:56

6搶1／教頭今有機會產生 洪總：公司說好就去

2020-01-13 23:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top