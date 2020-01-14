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羽球／日本球王桃田出車禍 為東奧埋下隱憂

2020-01-14 17:20台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

日本羽球王牌桃田受傷後還能打東奧嗎？大馬前球王李宗偉對他有信心。 美聯社
日本羽球王牌桃田受傷後還能打東奧嗎？大馬前球王李宗偉對他有信心。 美聯社
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日本世界羽球王桃田賢斗13日晚間在馬來西亞發生嚴重車禍，臉部多處受傷與鼻骨骨折。日本總教練朴柱奉表示，會讓桃田靜養一段時間。至於傷勢會不會影響到桃田出戰東奧，大馬前球王李宗偉表示，他相信桃田與自己一樣，都屬於意志力超常的頂尖選手，桃田肯定會克服一切回到東奧賽場。

日本東奧羽球希望

根據《全球中國每日網》報導，日本國手、現任羽球世界球王桃田賢斗13日在打完馬來西亞名人賽後，回到機場的路上座車遭到嚴重撞擊，導致他臉部多處受傷、鼻骨骨折，而目前日本總教練朴柱奉受訪時也說，只要一獲得允許，就會讓桃田盡快返回日本靜養。

這起車禍也獲得日媒大篇幅報導，25歲的桃田是日本羽球史上首位男單世界冠軍，自然被球迷期待能在東奧打出好成績。而日媒也表示，桃田的傷勢可能會出現頸部相關症狀後遺症，對於桃田能否照舊扛起東奧主力，目前未有定論。

桃田在2016年的里約奧運時，曾因涉入違法賭博事件不能出賽，這次他矢言要在家鄉奪金，卻又不幸遇上車禍。

李宗偉看好桃田

過往常說「只有運動員最瞭解運動員」，據《大馬星報》報導，馬來西亞前世界球王李宗偉在事發後，也立刻前往醫院探訪這位頂尖後輩，李宗偉於14日的報導表示，他有信心桃田能夠重返東奧賽場。

李宗偉說，他認為桃田和自己都是同類人、是意志力超常的頂尖選手，李宗偉也以親身經驗說，2012年時他在托馬斯盃意外腳踝受傷，痛到不得不棄賽離場，那時距離倫敦奧運只剩3個月。後來他用意志力撐過訓練，途中甚至多次用止痛藥苦撐，所幸付出是有回報，他一路殺進敦奧決賽，雖然最終仍輸在「畢生最強宿敵」林丹的拍下，但李宗偉整段時間展現出超人毅力也深獲球迷喜愛。

目前桃田應該會儘速回日本休養，就算檢查過關出院，日本也會讓他休息至少2週才能重回羽球場練習。

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