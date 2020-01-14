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澳網／新世代崛起 約克維奇：沒有誰是奪冠熱門

2020-01-14 13:13聯合報 記者曾思儒／即時報導

衛冕者約克維奇認為今年澳網競爭激烈，沒有誰是真正的奪冠熱門。 美聯社
衛冕者約克維奇認為今年澳網競爭激烈，沒有誰是真正的奪冠熱門。 美聯社
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去年在澳網高捧破紀錄的第7座金盃，塞爾維亞前球王約克維奇（Novak Djokovic）下周就要展開衛冕任務，但剛在首屆ATP盃率塞爾維亞隊下冠軍的他認為今年澳網競爭激烈，沒有誰是真正的奪冠熱門。

小約ATP盃最終戰擊敗現任球王「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），晉級過程中也曾拍下去年美網亞軍、俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）、前溫布頓亞軍安德森（Kevin Anderson）和明日之星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）等，但連戰皆捷並沒讓他增加他對澳網登頂的信心。

「我認為真的是百家爭鳴，不管是澳網或是其他大滿貫。」小約不認為有所謂的奪冠熱門，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、納達爾和自己當然是冠軍候選人，畢竟經驗和排在前3的種子序都是指標，「但當你看到梅德維夫、西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）和汀恩（Dominic Thiem），都展現出很驚人的實力。」

「三巨頭」費德勒、納達爾和約克維奇已經囊括近12座大滿貫，但小約認為去年年終賽奪冠的西西帕斯已經打出爭奪大滿貫金盃的能力，「他們展現出可以登上大舞台，可以挑戰世界上最好的球員並奪勝，所以大家不斷討論下個世代贏下大滿貫，看起來也真的很接近了，」他不忘補充說，「希望不是今年，就讓我們繼續看下去。」

澳網納達爾費德勒

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