蔡辰威獲國體大名譽博士 東奧任中華代表團總領隊

蔡辰威獲頒國立體大名譽博士學位。 記者曾思儒／攝影 分享 facebook

中華奧會榮譽主席蔡辰威今天獲頒國立體育大學名譽博士，體育署署長高俊雄在名譽博士學位典禮上宣布，由蔡辰威擔任東京奧運中華代表團總領隊，期待今年夏天為台灣體壇帶回奧運金牌。

蔡辰威從1998年擔任橄欖球協會理事長，2009年入主田協後，長期贊助選手出國移地訓練，擔任理事長任內共頒發54項、69人改寫全國紀錄的獎勵金，金額超過百萬，率台灣健兒在國際賽屢創佳績。

在體壇服務超過40年的蔡辰威還擔任過中華民國橄欖球協會理事長、手球協會理事長、全國體總會長和中華奧會主席，106年獲得運動精英獎「終身成就獎」肯定，現任寒舍餐旅總裁、中華奧會榮譽主席及中華田協榮譽理事長。

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國體大校長邱炳坤表示，國體大自92年設置名譽博士，人選都經過嚴謹的討論和確認，確保「名實相符」，16年來僅有少數傑出人數獲頒，蔡辰威推展運動不遺餘力，「他的名言『白天上班的時候我是商界人士，下班後我就是體育界人士』，生活中看得到對體育運動的熱愛復出。」

蔡辰威感謝國體大授予名譽體育博士學位，同時感謝家人及朋友多年支持，「讓我在企業經營之餘，能有機會為國家社會付出些許的心力。」他也提到，過去自己推動各種選手及教練的獎勵制度，成果在許多賽會都有展現，部分項目也拿到東京奧運參賽權，「邀請大家與我一起，做中華隊最強大的後盾，給予中華代表團最熱情的鼓勵。」

今天名譽博士學位典禮冠蓋雲集，國體大兩位名譽博士、現任中華田協理事長葉政彥及前立法院院長王金平，以及國泰金控董事長蔡宏圖和中華奧會主席林鴻道等都親自出席。