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網球／環保少女點名負責 費德瑞捐款助澳洲野火賑災

2020-01-14 16:52中央社 墨爾本13日綜合外電報導

瑞士網球名將費德勒與瑞士信貸銀行的贊助關係遭瑞典環保少女童貝里等氣候活動人士批評...
瑞士網球名將費德勒與瑞士信貸銀行的贊助關係遭瑞典環保少女童貝里等氣候活動人士批評後，費德勒今天表示將捐款供澳洲野火救災。 歐新社
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瑞士網球名將費德勒與瑞士信貸銀行的贊助關係遭瑞典環保少女童貝里等氣候活動人士批評後，費德勒今天表示將捐款供澳洲野火救災。

38歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）加入其他選手承諾捐款的行列，他說：「如果有人可以出一份力，那樣很棒，因為這個國家的災情已經惡化到難以置信的程度，大家在這時候展現團結並伸出援手，是很棒的事。」

澳洲網球公開賽將於20日開打，在那之前，本週稍晚將有場慈善賽，20次大滿貫冠軍得主、目前世界排名第3的費德勒表示，他將參與慈善賽並捐款。

澳洲野火已經造成至少27人喪命，燒毀如南韓大小般的區域，眾多網球選手紛紛跳出來表明將賑災。

世界職業網球協會（ATP）昨天表示，男子巡迴賽的球員已捐款50萬美元（約新台幣1510.5萬元），在此同時，美國女將小威廉絲Serena Williams）也將奧克蘭菁英賽（Auckland Classic）冠軍獎金4萬3000美元（約新台幣129萬元）捐給澳洲野火救災基金。

同時，氣候活動人士今天加入一項活動，敦促費德勒要不說服瑞士信貸銀行（Credit Suisse）終止對化石燃料業的投資，要不切斷與他們的關係。

童貝里（Greta Thunberg）轉貼批評瑞士信貸銀行的訊息，並在其中加上「費德勒現在就醒醒吧」（#RogerWakeUpNow）的標籤，週末釣出費德勒對此做出回應。

費德勒發表聲明說，他「非常嚴肅」地看待氣候變遷，並承諾將「和贊助商討論重要議題」，而這段發言獲得媒體廣泛引用。

但氣候活動人士要求費德瑞付出更多行動，在一份網路請願書中敦促他成為「氣候鬥士」（Climatechampion）。這份請願書今天已經累積8000多人連署。

刊登在Campax網站的請願書寫道，「當你說出來，人們就會傾聽」，並指控瑞士信貸銀行在全球各地提供的資金釀成「氣候混亂」。

這個活動獲得洛桑氣候行動（Lausanne ClimateAction）支持。2018年一群氣候活動人士為了抗議瑞士信貸與費德勒間的贊助關係，在瑞士信貸銀行的分行內打網球，這個瑞士組織也替他們提供辯護。

那些氣候活動人士一開始遭罰約2萬1600美元（約新台幣65.25萬元），今天則是在瑞士城鎮雷恩斯（Rennes）上訴後，被無罪開釋。

瑞士信貸銀行上月表示，將停止向新的燃煤電廠提供金援，並表示將尋求讓投資組合符合巴黎氣候協定（Paris Agreement）對抗氣候變遷的目標，以遏阻全球暖化。

小威廉絲Roger FedererSerena Williams

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