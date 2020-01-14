網球／幫助澳洲野火重建 ITF捐款40萬美金

國際網球總會（ITF）和大滿貫成員美網、法網及溫布頓，將共同捐款40萬美元給澳洲紅十字會，作為疏散中心及野火相關工作人員、志工的費用。 美聯社 分享 facebook

職業網球聯合會（ATP）昨天宣布捐款50萬美元助澳洲野火重建工作，國際網球總會（ITF）和大滿貫成員美網、法網及溫布頓也跟進，將共同捐款40萬美元給澳洲紅十字會，作為疏散中心及野火相關工作人員、志工的費用。

澳洲野火從去年11月就開始延燒，至今已經有28人喪命、上千人無家可歸，影響面積達1120萬公頃，幾乎是一半的英國面積。

總部設在英國倫敦的ITF主席哈格蒂（David Haggerty）表示，全球的網球界都團結一致，提供受到野火重創的澳洲支援，這筆40萬美元的捐款將支持澳洲紅十字會的救災任務，包括提供救災中心、受害者、被疏散家庭和無家可歸的災民基本的緊急援助，「我們也要讚揚正在籌集資金的所有網球成員們。」

「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）上周就宣布捐出布里斯本女網賽獲得的獎金，剛在奧克蘭女網終結近3年「冠軍荒」的美國名將小威廉絲（Serena Williams）也捐出43000美元獎金；「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）也表示，和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）15日將舉行慈善表演賽，募捐善款幫助澳洲野火重建。

澳洲板球巨星沃恩（Shane Warne）先前將自己代表性的綠色帽子義賣，所得100萬澳幣都捐出做為澳洲野火善款；9名在NBA征戰的澳洲球員也捐出75萬美元幫助修復家園。