印尼羽賽／桃田賢斗退賽 周天成男單領銜

日本羽球「世界球王」桃田賢斗昨天遭遇車禍意外，駕車司機當場死亡，桃田賢斗鼻樑骨折，和另3名乘客也受到輕傷，被送往馬來西亞布城醫院就醫，桃田賢斗也退出今天開戰的印尼名人賽。

桃田賢斗在2019年賽季橫掃11座冠軍，原本期待在新賽季第一站就能在馬來西亞名人賽再捧金盃，但他賽前也曾透露身體狀況不是太好，儘管會被國際羽總（BWF）罰款，也打算退出和印尼名人賽，不料前天剛摘冠，昨天凌晨前往機場的路上卻遇上死亡車禍，他的手腳雖無大礙，但在右眼下方的上頜竇和鼻骨骨折。

和桃田賢斗同車的另外3人，包括日本助理教練平山優、42歲的物理治療師森本和英國籍的鷹眼系統操作人員湯姆斯（William Thomas）都是受到輕傷就醫，狀況穩定。

除了日本羽球隊總教練朴柱奉到布城醫院陪伴桃田賢斗，BWF也發表聲明表示，一名BWF經理從昨天早上就待在醫院，協助相關後續事項處理。BWF秘書長倫德（Thomas Lund）在聲明中提到，球員和隊職員的健康是BWF最關心的事項，會在任何時間提供支援和協助，「BWF也感謝馬來西亞羽球協會，以及當地機構的緊急行動。」

桃田賢斗退出印尼名人賽後，世界排名第2的我國「一哥」周天成成為男單最高位種子，桃田賢斗位置則由新加坡羽將駱建佑補上。

印尼名人賽和剛結束的馬來西亞名人賽都是BWF超級500系列賽，賽事總獎金也是40萬美元，台灣時間今天中午12時先展開會外賽，晚上6時開始進行混雙會內賽賽程，中華羽將李哲輝／許雅晴、王齊麟／程琪雅和李洋／楊景惇都要在首日賽程上陣搶勝。