NFL╱心痛！例行賽所向披靡 烏鴉再次失意季後賽

在例行賽高居美聯第一種子，巴爾的摩烏鴉隊的出局，是今年NFL季後賽的最大冷門。本季MVP大熱門的四分衛傑克森（Lamar Jackson）持續季後賽悲情，他與烏鴉隊都得等到下季才能一雪前恥了。

本季在例行賽大放異彩，烏鴉隊無法把好表現延續到季後賽，日前爆冷以12：28敗給田納西泰坦隊，止步美聯季後賽分區賽。

烏鴉隊二年級四分衛傑克森（Lamar Jackson）本季出色的表現，不僅成功入選明星賽職業盃，更帶領烏鴉成為全聯盟戰績最好的隊伍。傑克森的衝球碼數在四分衛中高居第一，傑出的進攻能力是烏鴉隊戰績傲視群雄的主因。

對泰坦隊的比賽，傑克森地面推進碼數仍是優異的143碼，傳球推進達365碼，但有兩次被抄截、一次掉球。

「我們被自己打敗，」傑克森說，「我自己發生了太多失誤，這些不應該發生。」

在例行賽結束後休息了三周，烏鴉隊似乎還沒找到比賽節奏。去年在季後賽遭到淘汰的戲碼在今年再度上演。

烏鴉隊希望能夠忘記去年的失利，而傑克森和隊友也的確做到了，在例行賽傲人的成績，他們一度相信能夠打進超級盃，但事與願違，依舊在季後賽首戰即遭淘汰。

傑克森生涯在例行賽先發的戰績為19勝3負，季後賽卻是0勝2負。

「我知道傑克森會重新振作的，」烏鴉隊總教練哈保（John Harbaugh）說，「他會繼續努力訓練，精進自己的球技，成為一名更好的美足球員。」