NFL╱布朗找到新主帥 史戴芬斯基接下兵符

克利夫蘭布朗隊終於找到新主帥，將聘請明尼蘇達維京人隊進攻教練史戴芬斯基（Kevin Stefanski）為新任總教練。

現年37歲，史戴芬斯基原本一年前就有機會成為布朗隊總教練，他在面試後成為布朗隊屬意的人選之一，但最後選擇了基琴斯（Freddie Kitchens）。一年過去，本季戰績僅6勝10負的布朗隊失望開除基琴斯，在維京人隊擔任進攻教練的史戴芬斯基展現出色執教能力，讓布朗隊再次提出邀請，確定他就是總教練的不二人選。

史戴芬斯基自2006年起即任職於維京人隊，他將成為布朗隊自1999年以來第10位總教練，也是布朗隊現任老闆海斯倫（Jimmy Haslam）自2012年買下球隊以來聘請的第六位總教練。

布朗隊陣中擁有眾多在進攻端充滿天份的球員，包含四分衛梅菲德（Baker Mayfield）、接球員小貝克漢（Odell Beckham）和蘭德瑞（Jarvis Landry）、以及跑鋒查布（Nick Chubb），但球隊並沒有打出應有成績，基琴斯缺乏建立紀律的能力，也無法排除外界噪音、球隊很難凝聚並專注在在比賽中。

史戴芬斯基出生於運動世家，他的父親長年在NBA擔任管理職位，目前是底特律活塞隊顧問。