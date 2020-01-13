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冬青奧／父母遠赴瑞士助陣 混合3對3冰球林威宇破門

2020-01-13 16:33聯合報 記者林宋以情／即時報導

冰球選手林威宇。圖／中華奧會提供
冰球選手林威宇。圖／中華奧會提供
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2020洛桑冬季青奧混合國家奧會三對三冰球賽，我國男子冰球好手效力紅隊的林威宇，13日出賽兩場都成功破門，他的雙親也自台灣遠赴瑞士助陣，見證愛子一生一次的青年奧運。

混合國家奧會三對三冰球是本屆洛桑冬青奧新增加的運動項目，中華隊共派出5名選手林威宇、陳致元、張恩婗、高葦庭、黃純琳，五人分在不同隊伍，男、女各八隊，男子組陳致元、林威宇分別在藍隊與紅隊，女子組張恩婗、黃純琳、高葦庭被分在在黑隊、綠隊、紅隊。

效力紅隊的林威宇，首戰9：13不敵灰隊，次役則11：5擊敗咖啡隊，兩場賽事林威宇皆有射門得分。見證愛子得分的林媽媽，以林威宇為榮，表示能獲選進中華隊對全家而言又驚又喜，「自己的孩子居然能到這樣的舞台上面，還進球，真的很開心。」並認為混合國家賽事有助於孩子與各國好手交流，增廣見聞。

林威宇提到，自己在這裡認識很要好的俄羅斯選手，但對方只會講俄羅斯文，所以只能靠著簡單的英文和比手畫腳來溝通，不過絲毫沒有影響他們的好交情。

林威宇的雙親都支持林威宇打冰球，曾經也是運動員的林爸爸，當初會請教練只是希望林威宇有扎實的基本功，避免運動傷害，卻沒想到他繼續練下來了，即使腳長了半個腳掌大的水泡也沒說過要放棄，堅持程度令林爸爸十分意外。

林爸爸表示，國內還有很多比林威宇年輕又有潛力的球員，如果在這一塊能夠發展，「前進冬運可能有點難，但在青奧或許能夠讓這些有潛力的球員多增長經驗。」

林威宇所屬的紅隊以11：5擊敗原先戰績排名第二的咖啡隊。圖／中華奧會提供
林威宇所屬的紅隊以11：5擊敗原先戰績排名第二的咖啡隊。圖／中華奧會提供
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林威宇的父母從專程從台灣飛來，全程陪伴他比賽。圖／中華奧會提供
林威宇的父母從專程從台灣飛來，全程陪伴他比賽。圖／中華奧會提供
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林威宇的父母從專程從台灣飛來，全程陪伴他比賽。圖／中華奧會提供
林威宇的父母從專程從台灣飛來，全程陪伴他比賽。圖／中華奧會提供
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冰球選手林威宇。圖／中華奧會提供
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冰球中華隊羅斯

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