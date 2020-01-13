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冬青奧／4歲起學滑雪 台灣唯一李玟儀首秀未完賽

2020-01-13 16:06聯合報 記者林宋以情／即時報導

李玟儀第一 次滑行因滑出賽道未完成比賽。圖／中華奧會提供
李玟儀第一 次滑行因滑出賽道未完成比賽。圖／中華奧會提供
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2020年瑞士洛桑冬季青年奧林匹克運動會，中華隊中唯一一名滑雪選手李玟儀，今日在阿爾卑斯山式滑雪大曲道項目中，第一次滑行因滑出賽道未完成比賽，冬青奧首秀未完賽。4歲起學滑雪，即便台灣相較其他國家訓練場地缺乏，李玟儀仍自滑雪得到樂趣，也是她繼續練習的動力。

李玟儀首次滑行因滑出賽道未完成比賽，因而無法參加第二次滑行，冬青奧首秀以未完賽作結。李玟儀的父親兼教練李永德表示，賽前就發現這次滑道很硬，滑道在出發後有一段平的，之後就接一個大斜坡，李玟儀也在該處大斜坡滑出賽道，喪失第二次滑行的機會。

李玟儀賽後與教練一起看轉播畫面討論比賽過程，她自嘲說：「至少摔的很華麗。」這次是因為想在前面的平面衝速度，沒想到衝過頭就滑出去了。也因為多了轉播，讓她在賽前緊張到胃痛。

和各國好手同場競技之後，李玟儀覺得自己進步幅度太慢，不過因為要兼顧課業，再加上臺灣是無雪國家還沒有鄰國，所以訓練時間較少也沒辦法延續，她在奧地利訓練時，遇到其他國家選手雖然國內沒有雪場，但開車一小時就能抵達別的國家的雪場練習。

李玟儀4歲起滑雪，滑雪她對而言就像是吃飯一樣正常的事，因此即使在臺灣這種環境下，訓練起來相較辛苦，但她仍能滑雪中得到很多的樂趣，這也成為她繼續練下去的動力。

李永德透露，這次同場競技的除了有歐洲好手，還有和臺灣一樣是無雪國家的選手，這些都她設定的競爭對象，會很想打敗他們，因此也多了壓力。面對之後的曲道比賽，她直言壓力很大，不過這兩天會持續練習，來迎戰比賽。

李玟儀第一 次滑行因滑出賽道未完成比賽。圖／中華奧會提供
李玟儀第一 次滑行因滑出賽道未完成比賽。圖／中華奧會提供
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