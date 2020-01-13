網球／澳洲野火燒不停 ATP捐50萬美元助重建

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ATP盃奪冠的塞爾維亞，在雪梨歌院前合影，圖中舉盃為約克維奇。 法新社 分享 facebook 澳洲野火延燒將近3個月，已有28人因野火罹難，各界紛紛發起捐款援助，塞爾維亞前網球「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）和現任世界第一「西班牙蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）也加入行列，昨天首屆ATP盃在雪梨落幕後，兩人代表ATP網球理事會宣布，ATP將捐款50萬美元，幫助澳洲野火後的大自然及野生動物救濟。

率塞爾維亞打下首屆ATP盃冠軍的約克維奇，另個身分就是球員理事會主席，去年在澳網打下破紀錄7冠的他表示，這筆50萬美元的善款是ATP球員的想法和支持，「澳洲是驚人又友善的國家，對在這裡開啟賽季的我們來說就像另個家鄉，看到野火對自然造成的傷害，是毀滅性的災害。」

不只男網選手捐款幫助野火後的重建，許多女網選手也各自捐款，澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）上周就宣布捐出布里斯本女網賽獲得的獎金，昨天在奧克蘭女網終結近3年「冠軍荒」的美國名將小威廉絲（Serena Williams）也宣布，捐出43000美元獎金。

澳網是年度第一場大滿貫，今年賽事將於20日開打，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和納達爾15日將舉行慈善表演賽，募捐善款幫助重建。