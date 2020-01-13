親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
綜合
路跑

「對市民抱歉」 韓國瑜今回市府上班：沒規畫選黨主席

他問選務人員是不是屎缺 網友：錢加補休很愛去

運動筆記【回顧我的2019】回顧我的2019
健行筆記旅途中的小確幸。桃園龍潭也有小葉欖仁秘境步道20191115-D2-遁入夢幻水漾森呼吸
NBA賽事精華- 爵士 vs. 巫師 (1月13日)賽事精華- 熱火 vs. 尼克 (1月13日)

WOTD3職業格鬥王對決 青柳克明雪恥、吳仲凱4連勝

2020-01-13 06:00聯合新聞網 綜合報導

分享
台灣本土格鬥品牌WOTD -Enter The Dragon（簡稱WOTD-ETD)，12日在最後壓軸的3場職業的「格鬥王」大戰將氣氛帶到最高點，人氣王「暴風小子」青柳克明一雪前恥，在第2回合提前打敗菲律賓角力、桑搏雙料冠軍的選手小馬那艾(Roque Mana-ay Jr)，奪下第2場職業賽勝利；「影子」吳仲凱也成功打垮南韓選手金性旼奪下4連勝，讓全場high到最高點！

WOTD-ETD3壓軸的3場「格鬥王」大賽，首場由兩位CTMMAA昇上職業的本土好手黃證愷對上尤凱文展開「台灣內戰」。黃證愷大學時期從UBA籃球場轉到格鬥場，開始接觸散打、柔術和綜合格鬥，其中在柔術成績特別亮眼，曾拿下IBJJF亞洲盃第二名；尤凱文不只是柔道科班出身，散打也曾拿下全運會冠軍，在先前的業餘積分賽將各專項融合發揮淋漓盡致。

黃證愷與尤凱文是最熟悉的對手，兩人在武術散打交手過3次，3次都由尤凱文獲勝，今兩人宿命第4度交手，雙方都有所表現，3回合過後，仍由尤凱文以3比0判定獲勝，尤凱文說：「謝謝我的宿命對手，在高雄沒有專業的武館可以訓練，但要謝謝我的團隊以及以前教我柔道的教練，讓我可以堅持不倒。」

第2場高「暴風小子」青柳克明臨危授命在兩周前接下戰帖，迎戰曾拿下菲律賓角力、桑搏雙料冠軍的選手小馬那艾。這場比賽在前兩週才緊急敲定，青柳抱著「任何對手、任何時刻、任何地點」的使命接受挑戰，雖然在前一場過於保守落敗，但這次記取教訓一開始就放手一搏，最終在第2回合以降伏技提前拿下勝利，青柳開心的像全場粉絲大叫：「比賽好看嗎？」

提到前一場失利，青柳克明說：「我打法過於保守，透過前一場比賽，我正視了我的缺點，特別是在心態部份做了很多的調整，就是從一開始就放手一搏，很開心這場比賽能重新拿下勝利！」

最後一場「影子」吳仲凱面對南韓選手金性旼。吳仲凱去年8月在WOTD-ETD02拿下勝利後就留在台灣備戰，並且協助許多台灣選手特訓，這次在出賽前因訓練導致雙腳都受傷不適，但吳仲凱靠著精準的打擊技巧，屢屢重擊金性旼，金性旼抱不住吳仲凱，站立技又打不贏下，乾脆就躺在地上，而吳仲凱又因腳傷不想跟對方以寢技對決下，被對手拖到3回合結束，最終一致判定吳仲凱獲勝。

原本反對吳仲凱練格鬥的父母親，看著賽後大批格鬥迷爭相與仲凱合照下，父母親都已經從原先的反對到支持，吳媽說：「仲凱身材又不高，以前在美國學校常受到欺侮，本來是學防身術，沒想到這麼投入。」吳媽不捨的說：「每天我從早到晚都看不到仲凱，每天要幫他洗一堆的衣服，但仲凱的心願不是為自己，他想協助台灣的格鬥選手發揚光大。」吳仲凱賽後感動的說：「謝謝這麼多人來支持台灣格鬥，我的腳受傷，可惜許多動作沒辦法做出來。」但吳仲凱說：「看我的打法就知道我不是多生好手，台灣有許多更厲害的選手，這次我準備帶3名台灣選手到美國，讓他們體會美國的格鬥市場，增強更多的自信！」

吳仲凱拿下4連勝。大會提供
吳仲凱拿下4連勝。大會提供
分享

張珈瑋抱病參賽獲勝。大會提供
張珈瑋抱病參賽獲勝。大會提供
分享

WOTD3業餘格鬥＋踢拳　館長弟子、網紅和美女激戰

台灣本土格鬥品牌WOTD -Enter The Dragon（簡稱WOTD-ETD)今於台北紅館進行WOTD-ETD第3站賽事，網紅館長大弟子李冠諭這次因傷缺席，但他仍帶著6名弟子參賽，同時去年挑戰館長爆紅的健身網紅「健人蓋伊」和有「格鬥柯佳嬿」封號的張珈瑋都參加首度舉行的業餘鐵籠踢拳賽，讓賽事更多元也更添不少話題。

WOTD-ETD第3站，除了有32場CTMMAA業餘綜合格鬥積分賽之外，今年再添加了15場以站立技為主的業餘鐵籠踢拳賽的新元素，讓比賽更加多元，也頻頻出現不少KO畫面，讓現場拳迷驚呼連連。

上一場獲勝的網紅館長大弟子李冠諭這次因傷缺席，但他仍帶著5名弟子參賽，其中男子輕量級的林哲廷初次下場就以些微比數打敗林彥辰奪勝，林哲廷以前是角力選手，曾獲得全運角力第5，目前是成吉思汗的中壢店健身教練，9個月才剛開始轉練格鬥，賽前2個月備戰加強比較弱項的打擊部份，林哲廷說：「比完只有1個字，就是『累』，角力還有時間休息換氣，但格鬥都沒空休息，對第1場的表現還算滿意，希望未來可以追隨大師兄的腳步繼續參賽。」

業餘賽壓軸的是雛量級來自成吉思汗的李育昇對上飛鐵克俱樂部的簡聖峰，李育昇來自於跆拳道名門，父親李佳融是前台灣跆拳道總教練，而李育昇更是橫跨跆拳道、散打和格鬥，打擊技變化多端，在綜合格鬥至今未嘗敗績，今在第2回40秒就以技術擊倒奪下6連勝，他謙虛的說：「剛開始太過於膽小，第2回合就放開來打，未來希望能挑戰職業。」李育昇目前是成吉思汗新莊館教練，他說：「老闆都很支持我們，大家出去比賽包吃包住，真的很感謝他！」

而初次舉辦的業餘鐵籠踢拳賽，就吸引了不少選手參賽，網紅「健人蓋伊」也初次登場對上武甲的吳定剛。蓋伊去年4月為了準備挑戰館長開始學習踢拳，至今已經有8個月的拳齡，蓋伊初次出場挑戰就獲得不少粉絲支持，一登場就引起全場掌聲，蓋伊在比賽中數度膝擊成功，最終在第3回結束前1秒以技術擊倒方式拿下勝利，再度引爆全場掌聲。

蓋伊下場後被粉絲團團圍住合照，他興奮的說：「對表現並不滿意，有點意外有這麼多人來看我比賽，讓我有點緊張，所以比賽前準備的一些動作並沒有發揮，只有靠蠻力幹。」但與去年4月挑戰館長時有什麼不一樣，蓋尹幽默的說：「我己經不是2019年弱弱的我，卻是2020年弱弱的我，哈哈哈，我要進步的空間還很多啦；我的頻道是以推廣運動為主，未來我會再繼續練習並且向包括泰拳、拳擊等有名的選手挑戰。」

女子組同樣競爭激烈，柔道專長的27歲女將吳玉婷初次參賽，就以最擅常的關節技打敗老公是大名鼎鼎的格鬥選手「黑虎」的摩里絲(Maria Morris)，吳玉婷目前是健身教練，她說：「先前都沒時間參賽，這次第一次挑戰就獲勝很開心，對自己會更有自信。」此外，擁有超高人氣、被譽為「格鬥柯佳嬿」封號的張珈瑋，雖然賽前身體不適感冒，但張珈瑋還是順利拿下勝利，張珈瑋現職是髮型師，但接觸踢拳道已經有5年多時間，平時只能利用下班時間訓練，她說：「我知道我可以贏，從比賽中獲勝時所獲得勝利，帶給我的成就感，讓我可以繼堅持下去。」張珈瑋希望效法已經登上K1的台將莊凱婷，她說：「如果能有贊助，我希望有朝一日也可以出國參賽。」

網紅蓋尹(右2)初次參加就獲勝。大會提供
網紅蓋尹(右2)初次參加就獲勝。大會提供
分享

菲律賓柔道南韓品牌
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

羽球／奪亞軍後以賽代訓 戴資穎印度過年

2020-01-12 20:20

羽球／球王遇車禍 桃田賢斗鼻樑骨折

2020-01-13 10:57

大馬名人賽／小戴搶后 再輸陳雨菲

2020-01-13 00:10

布里斯本女網／謝淑薇 笑捧女雙新年首冠

2020-01-13 00:08

ATP盃／約克維奇領軍 塞爾維亞逆轉西班牙奪冠

2020-01-12 22:27

大馬羽賽／屈居亞軍 戴資穎坦誠失誤多

2020-01-12 18:12

「武跆王」競賽高潮迭起 國立體大「鎖侯」戰術奏效奪勝

2020-01-12 18:08

冬青奧／中華隊最年輕選手 冰球高葦庭突破自己

2020-01-12 17:11

網球／奧克蘭封后 小威廉絲終結3年冠軍荒

2020-01-12 17:05

大馬羽賽／不敵陳雨菲居亞 戴資穎返球后差一步

2020-01-12 15:25

NFL／6次擒殺 49人輕取維京人晉國聯決賽

2020-01-12 14:10

布里斯本女網／謝淑薇逆轉勝 新年首站女雙封后

2020-01-12 12:00

ATP盃／西班牙與塞爾維亞爭冠 將上演球王對決

2020-01-11 23:23

大馬羽賽／決賽戰陳雨菲 戴資穎力拚返后座

2020-01-11 22:44

排球／中華女排先盛後衰 不敵南韓無緣東奧

2020-01-11 18:37

ATP盃／約克維奇領軍 塞爾維亞橫掃俄國晉決賽

2020-01-11 17:05

2024年冬季青年奧運會 韓國獲主辦權

2020-01-11 15:22

布里斯本女網／未失一盤晉決賽 謝淑薇明爭本季首冠

2020-01-11 13:55

大馬羽賽／戴資穎退何冰嬌 返球后只差一步

2020-01-11 12:48

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

大馬羽賽／不敵陳雨菲居亞 戴資穎返球后差一步

2020-01-12 15:25

NBA／主力缺陣庫茲瑪扛大旗 湖人力壓雷霆奪8連勝

2020-01-12 12:00

NBA／哈沃德模仿詹皇賽前儀式 AD賽後則客串記者

2020-01-12 16:44

NBA／不滿聯盟賽程安排 鵜鶘主帥：這太荒謬了

2020-01-12 15:38

NBA／湖人少詹皇、AD照贏 庫茲瑪歸功朗多

2020-01-12 16:16

NBA／唐西奇全能演出 獨行俠主場擊退76人

2020-01-12 12:56

布里斯本女網／謝淑薇逆轉勝 新年首站女雙封后

2020-01-12 12:00

CBA／明星賽砍41分 林書豪與MVP擦身而過

2020-01-13 02:58

NBA／生涯2萬分比賽球獻母 哈登：成就歸於她

2020-01-12 12:56

NBA／與德羅展合作無間原因 羅瑞：拋開自我中心

2020-01-12 14:15

澳職／曾仁和初登板 先發3局送4K無失分

2020-01-12 15:18

NBA／公鹿三劍客合砍91分 公鹿輕取拓荒者

2020-01-12 14:02

澳職初登板 曾仁和球速回來了

2020-01-12 23:58

NBA／佐蒙德遭驅逐出場 拉文領軍勝活塞

2020-01-12 11:25

羽球／奪亞軍後以賽代訓 戴資穎印度過年

2020-01-12 20:20

NBA／金塊末節反擊無力 騎士爆冷客場勝

2020-01-12 13:43

日職／松坂世代漸凋零 藤川球兒逆勢創造不朽

2020-01-13 07:00

守備數據大受重視 非強打型金手套野手出頭天

2020-01-13 07:00

大馬羽賽／屈居亞軍 戴資穎坦誠失誤多

2020-01-12 18:12

ATP盃／約克維奇領軍 塞爾維亞逆轉西班牙奪冠

2020-01-12 22:27

日職／6年前找郭俊麟入隊 渡邊久信可惜他遭解約

2020-01-12 17:54

中職／315首戰兄弟 林岳平：潘威倫先發是目標

2020-01-12 14:48

NBA／德羅展下半場發飆 馬刺客場逆轉暴龍

2020-01-13 09:55

中職／陳韻文沒放棄旅外夢 今年考慮再申請

2020-01-13 07:45

NBA／巴特勒追平罰球失手 尼克末節逆轉熱火

2020-01-13 08:18

中職／鄧志偉目標「檳榔樹」？江承峰一片空白

2020-01-12 19:35

NBA／厄文復出攻21分 籃網大勝老鷹

2020-01-13 10:10

NBA／詹皇掛病號 庫茲瑪飆分

2020-01-13 00:00

中職／上季傷兵多 統一獅找成大醫院合作

2020-01-12 15:13

中職／高國慶全聯盟最老 林岳平將減輕一壘壓力

2020-01-12 19:02

NBA／比爾復出救不了巫師 爵士逆轉收9連勝

2020-01-13 07:51

中職／「還沒想放棄職棒」林煜清改披10號求突破

2020-01-12 18:40

NBA／為弟弟背書 鮑爾：選秀狀元該選小鮑爾

2020-01-13 09:26

中職／統一隊史首位雙20 蘇智傑開訓先拿淬鍊獎

2020-01-12 14:53

大馬名人賽／小戴搶后 再輸陳雨菲

2020-01-13 00:10

布里斯本女網／謝淑薇 笑捧女雙新年首冠

2020-01-13 00:08

SBL／簡浩新慶祝動作 湖人球員給靈感

2020-01-12 19:29

中職／日職交流賽成初登板 林安可還要拚二刀流

2020-01-12 19:32

網球／奧克蘭封后 小威廉絲終結3年冠軍荒

2020-01-12 17:05

SBL／台銀破「長官魔咒」 排名超車璞園

2020-01-12 22:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top