WOTD3職業格鬥王對決 青柳克明雪恥、吳仲凱4連勝

分享 facebook 台灣本土格鬥品牌WOTD -Enter The Dragon（簡稱WOTD-ETD)，12日在最後壓軸的3場職業的「格鬥王」大戰將氣氛帶到最高點，人氣王「暴風小子」青柳克明一雪前恥，在第2回合提前打敗菲律賓角力、桑搏雙料冠軍的選手小馬那艾(Roque Mana-ay Jr)，奪下第2場職業賽勝利；「影子」吳仲凱也成功打垮南韓選手金性旼奪下4連勝，讓全場high到最高點！

WOTD-ETD3壓軸的3場「格鬥王」大賽，首場由兩位CTMMAA昇上職業的本土好手黃證愷對上尤凱文展開「台灣內戰」。黃證愷大學時期從UBA籃球場轉到格鬥場，開始接觸散打、柔術和綜合格鬥，其中在柔術成績特別亮眼，曾拿下IBJJF亞洲盃第二名；尤凱文不只是柔道科班出身，散打也曾拿下全運會冠軍，在先前的業餘積分賽將各專項融合發揮淋漓盡致。

黃證愷與尤凱文是最熟悉的對手，兩人在武術散打交手過3次，3次都由尤凱文獲勝，今兩人宿命第4度交手，雙方都有所表現，3回合過後，仍由尤凱文以3比0判定獲勝，尤凱文說：「謝謝我的宿命對手，在高雄沒有專業的武館可以訓練，但要謝謝我的團隊以及以前教我柔道的教練，讓我可以堅持不倒。」

第2場高「暴風小子」青柳克明臨危授命在兩周前接下戰帖，迎戰曾拿下菲律賓角力、桑搏雙料冠軍的選手小馬那艾。這場比賽在前兩週才緊急敲定，青柳抱著「任何對手、任何時刻、任何地點」的使命接受挑戰，雖然在前一場過於保守落敗，但這次記取教訓一開始就放手一搏，最終在第2回合以降伏技提前拿下勝利，青柳開心的像全場粉絲大叫：「比賽好看嗎？」

提到前一場失利，青柳克明說：「我打法過於保守，透過前一場比賽，我正視了我的缺點，特別是在心態部份做了很多的調整，就是從一開始就放手一搏，很開心這場比賽能重新拿下勝利！」

最後一場「影子」吳仲凱面對南韓選手金性旼。吳仲凱去年8月在WOTD-ETD02拿下勝利後就留在台灣備戰，並且協助許多台灣選手特訓，這次在出賽前因訓練導致雙腳都受傷不適，但吳仲凱靠著精準的打擊技巧，屢屢重擊金性旼，金性旼抱不住吳仲凱，站立技又打不贏下，乾脆就躺在地上，而吳仲凱又因腳傷不想跟對方以寢技對決下，被對手拖到3回合結束，最終一致判定吳仲凱獲勝。

原本反對吳仲凱練格鬥的父母親，看著賽後大批格鬥迷爭相與仲凱合照下，父母親都已經從原先的反對到支持，吳媽說：「仲凱身材又不高，以前在美國學校常受到欺侮，本來是學防身術，沒想到這麼投入。」吳媽不捨的說：「每天我從早到晚都看不到仲凱，每天要幫他洗一堆的衣服，但仲凱的心願不是為自己，他想協助台灣的格鬥選手發揚光大。」吳仲凱賽後感動的說：「謝謝這麼多人來支持台灣格鬥，我的腳受傷，可惜許多動作沒辦法做出來。」但吳仲凱說：「看我的打法就知道我不是多生好手，台灣有許多更厲害的選手，這次我準備帶3名台灣選手到美國，讓他們體會美國的格鬥市場，增強更多的自信！」

吳仲凱拿下4連勝。大會提供 分享 facebook

張珈瑋抱病參賽獲勝。大會提供 分享 facebook

WOTD3業餘格鬥＋踢拳 館長弟子、網紅和美女激戰

台灣本土格鬥品牌WOTD -Enter The Dragon（簡稱WOTD-ETD)今於台北紅館進行WOTD-ETD第3站賽事，網紅館長大弟子李冠諭這次因傷缺席，但他仍帶著6名弟子參賽，同時去年挑戰館長爆紅的健身網紅「健人蓋伊」和有「格鬥柯佳嬿」封號的張珈瑋都參加首度舉行的業餘鐵籠踢拳賽，讓賽事更多元也更添不少話題。

WOTD-ETD第3站，除了有32場CTMMAA業餘綜合格鬥積分賽之外，今年再添加了15場以站立技為主的業餘鐵籠踢拳賽的新元素，讓比賽更加多元，也頻頻出現不少KO畫面，讓現場拳迷驚呼連連。

上一場獲勝的網紅館長大弟子李冠諭這次因傷缺席，但他仍帶著5名弟子參賽，其中男子輕量級的林哲廷初次下場就以些微比數打敗林彥辰奪勝，林哲廷以前是角力選手，曾獲得全運角力第5，目前是成吉思汗的中壢店健身教練，9個月才剛開始轉練格鬥，賽前2個月備戰加強比較弱項的打擊部份，林哲廷說：「比完只有1個字，就是『累』，角力還有時間休息換氣，但格鬥都沒空休息，對第1場的表現還算滿意，希望未來可以追隨大師兄的腳步繼續參賽。」

業餘賽壓軸的是雛量級來自成吉思汗的李育昇對上飛鐵克俱樂部的簡聖峰，李育昇來自於跆拳道名門，父親李佳融是前台灣跆拳道總教練，而李育昇更是橫跨跆拳道、散打和格鬥，打擊技變化多端，在綜合格鬥至今未嘗敗績，今在第2回40秒就以技術擊倒奪下6連勝，他謙虛的說：「剛開始太過於膽小，第2回合就放開來打，未來希望能挑戰職業。」李育昇目前是成吉思汗新莊館教練，他說：「老闆都很支持我們，大家出去比賽包吃包住，真的很感謝他！」

而初次舉辦的業餘鐵籠踢拳賽，就吸引了不少選手參賽，網紅「健人蓋伊」也初次登場對上武甲的吳定剛。蓋伊去年4月為了準備挑戰館長開始學習踢拳，至今已經有8個月的拳齡，蓋伊初次出場挑戰就獲得不少粉絲支持，一登場就引起全場掌聲，蓋伊在比賽中數度膝擊成功，最終在第3回結束前1秒以技術擊倒方式拿下勝利，再度引爆全場掌聲。

蓋伊下場後被粉絲團團圍住合照，他興奮的說：「對表現並不滿意，有點意外有這麼多人來看我比賽，讓我有點緊張，所以比賽前準備的一些動作並沒有發揮，只有靠蠻力幹。」但與去年4月挑戰館長時有什麼不一樣，蓋尹幽默的說：「我己經不是2019年弱弱的我，卻是2020年弱弱的我，哈哈哈，我要進步的空間還很多啦；我的頻道是以推廣運動為主，未來我會再繼續練習並且向包括泰拳、拳擊等有名的選手挑戰。」

女子組同樣競爭激烈，柔道專長的27歲女將吳玉婷初次參賽，就以最擅常的關節技打敗老公是大名鼎鼎的格鬥選手「黑虎」的摩里絲(Maria Morris)，吳玉婷目前是健身教練，她說：「先前都沒時間參賽，這次第一次挑戰就獲勝很開心，對自己會更有自信。」此外，擁有超高人氣、被譽為「格鬥柯佳嬿」封號的張珈瑋，雖然賽前身體不適感冒，但張珈瑋還是順利拿下勝利，張珈瑋現職是髮型師，但接觸踢拳道已經有5年多時間，平時只能利用下班時間訓練，她說：「我知道我可以贏，從比賽中獲勝時所獲得勝利，帶給我的成就感，讓我可以繼堅持下去。」張珈瑋希望效法已經登上K1的台將莊凱婷，她說：「如果能有贊助，我希望有朝一日也可以出國參賽。」