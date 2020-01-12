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ATP盃／約克維奇領軍 塞爾維亞逆轉西班牙奪冠

2020-01-12 22:27聯合報 記者毛琬婷／即時報導

約克維奇（中）率領塞爾維亞隊後來居上，以2：1擊敗由「蠻牛」納達爾領軍的西班牙隊...
約克維奇（中）率領塞爾維亞隊後來居上，以2：1擊敗由「蠻牛」納達爾領軍的西班牙隊，捧回ATP金盃。 路透社
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首屆ATP盃團體網球賽今天進行最終日賽程，塞爾維亞靠著約克維奇獨拿兩點勝利，率領塞爾維亞隊後來居上，以2：1擊敗由「蠻牛」納達爾領軍的西班牙隊，成功捧回金盃。

第一點單打西班牙靠著巴提斯塔•艾格特，以七7：5、6：1拍落拉約維奇，為西班牙先馳得點。第二點兩國「一哥」正面對決，背負著非贏不可壓力的約克維奇，首盤二破納達爾的發球局，以6：2率先搶下。

次盤兩人都曾錯過破發機會而讓比賽進入「搶七」決勝局，最終約克維奇在「搶七」4：4後連拿3分，以7：4勝出，直落二為塞爾維亞扳回一城。而這次比賽，各國球迷都熱烈幫自己國家的球員加油，賽後約克維奇表示，過去跟納達爾的比賽從沒有像今天這樣的氣氛，有這麼多同胞都在為我加油，這是一場非常精采的比賽。」

稍作休息後，約克維奇再度提拍上陣，與特羅基對抗西班牙的卡雷諾•巴斯塔／洛培茲，首盤塞爾維亞組合雖一下場就被對手破了發球局，不過在約克維奇帶領下，兩人狀態逐漸升溫，在第6、8局連續破發成功，在1：3落後的情況下連追5局，幫助塞爾維亞以6：3先下一城。

握有一盤領先優勢的塞爾維亞，次盤一下場就率先破發，最終也靠著此盤這唯一破發球局，以6：4拿下勝利，塞爾維亞成功上演逆轉秀，捧回首屆ATP盃金盃。

約克維奇納達爾

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