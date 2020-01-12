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羽球／奪亞軍後以賽代訓 戴資穎印度過年

2020-01-12 20:20聯合報 記者曾思儒／桃園─吉隆坡電話採訪

新球季第一站就打進馬來西亞名人賽決賽，我國羽球名將戴資穎今天雖以17：21、10：21不敵現任「世界球后」陳雨菲，亞軍成績仍追平個人2018年的最佳成績，她的下一站將前往印度參加當地的超級聯賽，整個農曆年期間都將代表班加羅爾暴龍隊出賽，以賽代訓為接續賽季準備。

小戴2013和17年都曾參加印度羽球超級聯賽，去年底再以770萬盧比被衛冕軍班加羅爾暴龍羽球隊標下，成為聯賽最高身價的女將。

印度羽球超級聯賽本月20日開戰，賽程將進行到2月9日，今年共有7支隊伍，包括地主名將辛德胡、印尼老將蘇吉亞托、南韓好手李龍大和申白喆、華裔美籍女將張蓓雯、香港黃永棋等各國好手都有參賽。

今年除夕廿四日，印度羽球超級聯賽已經開打，小戴將在印度迎接鼠年，她表示教練賴建誠和防護員王詩婷也會隨行；「戴爸」戴楠凱表示，有考慮到印度探班「團圓」過年，相關行程還在計畫中。

陳雨菲去年底在BWF超級系列賽總決賽最終戰也是擊敗小戴，生涯首度登上世界球后，新賽季第一站又迎接金盃；同樣打進馬來西亞名人賽決賽的日本「世界球王」桃田賢斗，今天也以24：22、21：11拍下前丹麥前世界第一安賽龍，繼續坐穩球王寶座。

戴資穎今天在馬來西亞名人賽收下亞軍。圖／Badminton Photo提供
戴資穎今天在馬來西亞名人賽收下亞軍。圖／Badminton Photo提供
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戴資穎（左）在馬來西亞名人賽不敵大陸「世界球后」陳雨菲居亞。圖／Badminto...
戴資穎（左）在馬來西亞名人賽不敵大陸「世界球后」陳雨菲居亞。圖／Badminton Photo提供
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戴資穎（左）今天在馬來西亞名人賽收下亞軍，大陸「世界球后」陳雨菲奪冠。圖／Bad...
戴資穎（左）今天在馬來西亞名人賽收下亞軍，大陸「世界球后」陳雨菲奪冠。圖／Badminton Photo提供
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戴資穎新賽季第一站就闖進決賽。圖／Badminton Photo提供
戴資穎新賽季第一站就闖進決賽。圖／Badminton Photo提供
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羽球暴龍戴資穎

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