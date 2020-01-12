羽球／奪亞軍後以賽代訓 戴資穎印度過年

新球季第一站就打進馬來西亞名人賽決賽，我國羽球名將戴資穎今天雖以17：21、10：21不敵現任「世界球后」陳雨菲，亞軍成績仍追平個人2018年的最佳成績，她的下一站將前往印度參加當地的超級聯賽，整個農曆年期間都將代表班加羅爾暴龍隊出賽，以賽代訓為接續賽季準備。

小戴2013和17年都曾參加印度羽球超級聯賽，去年底再以770萬盧比被衛冕軍班加羅爾暴龍羽球隊標下，成為聯賽最高身價的女將。

印度羽球超級聯賽本月20日開戰，賽程將進行到2月9日，今年共有7支隊伍，包括地主名將辛德胡、印尼老將蘇吉亞托、南韓好手李龍大和申白喆、華裔美籍女將張蓓雯、香港黃永棋等各國好手都有參賽。

今年除夕廿四日，印度羽球超級聯賽已經開打，小戴將在印度迎接鼠年，她表示教練賴建誠和防護員王詩婷也會隨行；「戴爸」戴楠凱表示，有考慮到印度探班「團圓」過年，相關行程還在計畫中。