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「武跆王」競賽高潮迭起 國立體大「鎖侯」戰術奏效奪勝

2020-01-12 18:08聯合新聞網 綜合報導

『曾文農工』王柏智(左)、黃薇如險勝 主辦單位提供
『曾文農工』王柏智(左)、黃薇如險勝 主辦單位提供
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格鬥新賽事「WOTD-ETD」（龍爭虎鬥）「武跆王」競賽，已成為WOTD-ETD的亮點招牌，總計5場賽事，男單、女單、混雙和團體賽高潮迭起，最受矚目的壓軸團體賽，由國內兩支常勝軍過招，最終國立體大「鎖侯」戰術成功，終場103：95擊敗台灣體大。

國立體大三名隊員皆僅19歲，但實力平均，其中蘇皇嘉曾於106年全國運動會拿下銅牌，也是陣中唯一有「武跆王」經驗的選手，他認為，「武跆王節奏很快，須積極進攻，要在短時間找到對手破綻，我也將過去經驗豐想給隊友。」

台體大侯光武是國內跆拳道對打名將，同時也是2018年雅加達亞運、2019年拿坡里世大運國手，實力拔尖。蘇皇嘉透露，「賽前我們就決定要全力封鎖侯光武，利用近身攻擊壓制，並盡量換上高量級的選手與他對陣，收到很好的效果。」

侯光武第二度參加武跆王團體賽，前一次敗給彰師大，昨又不敵國體大。他表示，「當然很想贏，也明顯感受到對手針對我設計戰術，希望下次能開胡。」

武跆王與一般跆拳道對打不同，參賽者必須拿掉護具，以最原始的姿態戰鬥。甫拿下108年全國運動會跆拳道女子67公斤級銀牌的鄭喬心，在讀秒階段逆轉，終場30：28險勝張詠渝，拿下個人在武跆王賽事的3連勝。

談到挑戰武跆王的秘訣，她笑說，「全力踢就對了，末急末慌、穩扎穩打，才是致勝之道。我也打算一直參賽，打到輸為止。」

武跆王男子個人賽，上演108年全運會「二部曲」，男子68公斤級銀牌廖惟林30：19擊敗銅牌曾品樺。廖惟林笑說，「兩人在去年全運會同量級，但剛好分在籤表兩邊，沒機會交手；這次對決沒有壓力，我擅長開放式進攻，節奏也較快，武跆王反而適合我。

另一場團體賽『玩達人M-toy』由國手資歷豐富的張政壕領軍，對決『陸軍21砲指部』，兩隊經驗值相差甚大，最終玩達人M-toy以162：154輕鬆奪勝。而首推的新賽制『混雙配對團體賽』，最終由『曾文農工』36：35擊敗『成吉思汗健身俱樂部』，拿下賽史首勝。

女單冠軍鄭喬心。 主辦單位提供
女單冠軍鄭喬心。 主辦單位提供
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台體大侯光武。 主辦單位提供
台體大侯光武。 主辦單位提供
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男單冠軍廖惟林。 主辦單位提供
男單冠軍廖惟林。 主辦單位提供
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國立體大稱霸。 主辦單位提供
國立體大稱霸。 主辦單位提供
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跆拳道國手張政壕。 主辦單位提供
跆拳道國手張政壕。 主辦單位提供
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