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大馬羽賽／屈居亞軍 戴資穎坦誠失誤多

2020-01-12 18:12中央社 吉隆坡12日專電

駐馬代表洪慧珠（中）12日與代表處同仁前往馬來西亞羽球大師賽為戴資穎（左4）打氣...
駐馬代表洪慧珠（中）12日與代表處同仁前往馬來西亞羽球大師賽為戴資穎（左4）打氣。戴資穎坦誠，由於風向問題，換場時不容易控制球，因此造成失誤比較多，才會錯失冠軍寶座。 中央社
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台灣羽球一姐戴資穎表示，今天在馬來西亞場地面對風向問題，換場時較不容易控制球，造成多次失誤，壓力也相對大，因此才錯失馬來西亞羽球大師賽冠軍寶座。

1號種子戴資穎今天在馬來西亞羽球大師賽，以17比21、10比21直落兩局，不敵中國女將2號種子陳雨菲，也讓她確定世界排名維持第二，無法重返球后寶座。

戴資穎賽後接受中央社訪問時先讚許陳雨菲表現很穩定，同時也坦承今天第二局比分輸得較多，主要是轉換位置後，面對風向問題，造成多次失誤，尤其界外球偏高，因此才落敗。

她也坦誠決賽局壓力相對大，比較難正常發揮，不過她認為勝負乃兵家常事，未來會持續調整狀況。

中華台北羽球代表隊總教練蔡佳欣認為，這次全隊整體表現還算可以。雖然戴資穎今天表現不太好，但驚喜的是混雙李洋與楊景惇心態放得很鬆，並成功打入8強，基本上算滿意。

蔡佳欣透露，由於這是今年初第一場國際賽事，去年終打完羽球賽後，球員都有趁這段時間好好放鬆。接下來連續兩週有印尼與泰國公開賽，打完後將會過年，休息一陣子會在國內集訓再出征。

蔡佳欣補充，目前戴資穎、周天成與王子維是比較有把握拿到奧運資格，其他組別會趁今年的賽事，盡量獲取勝利爭取積分以晉級。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表洪慧珠今天也和同仁一起到場為戴資穎加油打氣。她表示，戴資穎在馬來西亞有很多球迷，算是台灣之光，而這次能打進決賽不容易，榮耀背後有許多許多苦練的結果，奮戰不懈的精神令人敬佩。她祝福戴資穎接下來的戰事能百戰百勝，攻無不克。

戴資穎羽球蔡佳欣

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