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冬青奧／中華隊最年輕選手 冰球高葦庭突破自己

2020-01-12 17:11聯合報 記者毛琬婷／即時報導

中華冰球小將高葦庭。圖／中華奧會提供
中華冰球小將高葦庭。圖／中華奧會提供
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身為這次2020洛桑冬季青年奧林匹克運動會中華代表團中最年輕的選手，年僅14歲的冰球好手高葦庭面對比自己高大的選手，仍是正面迎戰毫不畏懼，而她在2005年12月出生也壓線符合混合三對三冰球選拔的年齡標準，她笑說是因媽媽生的好才讓自己有這次機會。

從國小五年級才開始打冰球的高葦庭，首次參加冬青奧她坦言心情是緊張大於期待，當初也是在媽媽鼓勵下才來參加選拔，而選拔限定必須在2004或05年，也讓她壓線符合選拔年齡標準。

雖然與各國選手年齡相近，但高葦庭認為自己和外國選手的實力落差很大，在場上的反應也慢很多，不過隊友仍彼此鼓勵，「就算我有失誤她們會包容我，鼓勵我要有信心，所以很喜歡這個團隊的氣氛。」

高葦庭還因為兩日賽程一連三場所屬的紅隊都落敗，賽後她很自責沒有表現好而落淚，害怕接下來再輸球就無緣準決賽，隊友見狀也不斷安慰她，「明天一定贏球。」

這次來到冬青奧，高葦庭也勇敢突破自己，成為這是比賽中最大收穫，「來這裡嘗試了很多新的東西，敢做自己想做的事情。」教練黃仁宏提到，她在比賽沒有平時練習發揮的好，很多在練習可做到的動作在賽中都做不出來也會害怕失誤，期許她在練習以及比賽上能更加積極、拿出更好的態度。

冰球

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