網球／奧克蘭封后 小威廉絲終結3年冠軍荒

小威廉絲在奧克蘭網賽女單封后。 美聯社 分享 facebook 2017年澳網登頂後，美國前「世界球后」小威廉絲（Serena Williams）就再沒嘗過冠軍滋味，直到今天奧克蘭女網賽決賽以6：3、6：4拍下同胞皮古拉（Jessica Pegula），迎接生涯第73座金盃，也終結將近3年的冠軍荒。

3年前在澳網高捧生涯第23座大滿貫金盃後，升格人母再復出的小威曾5度打進決賽，包括2場溫布頓和2場美網最終戰，但全部鎩羽而歸，迎接20日開打的澳網前中斷決賽連敗，38歲的她笑說：「感覺很棒，已經好一會兒（沒拿過冠軍）了，皮古拉是很棒的對手，這是場很棒的比賽。」

今年澳網20日登場，將挑戰生涯第24座大滿貫的小威提到，奧克蘭的表現對自己無疑是很大幫助，「因為我通過很多艱難的比賽，我每天都出賽，我也持續上場，有再一場比賽機會，我感覺很幸運和感激能在這健康出賽，我已經好久沒打比賽了，很高興能再投入我熱愛的事情。」

不只單打登頂，小威和好友「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）也打進雙打決賽，「球后組合」雖以兩個4：6敗給美國組合穆罕默德（Asia Muhammad）／湯生（Taylor Townsend），本周仍收穫滿囊。