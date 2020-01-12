親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
綜合
路跑

大馬羽賽／不敵陳雨菲居亞軍 戴資穎返球后差一步

運動筆記【回顧我的2019】找回跑步人生【回顧我的2019】冷熱無常的賽道是考驗意念的道場
健行筆記旅途中的小確幸。桃園龍潭也有小葉欖仁秘境步道20191115-D2-遁入夢幻水漾森呼吸
NBA賽事精華- 公鹿 vs. 拓荒者 (1月12日)今日十大好球 (1月12日)

大馬羽賽／不敵陳雨菲居亞 戴資穎返球后差一步

2020-01-12 15:07聯合報 記者曾思儒／即時報導

戴資穎。圖／美聯社
戴資穎。圖／美聯社
分享
雖沒能以「年終球后」迎接2020年新賽季，我國世界排名第2的羽球名將戴資穎，新年第一站就打進馬來西亞名人賽最終戰，但今天碰頭大陸世界排名第一的老對手陳雨菲雖以17：21、10：21落敗，亞軍成績雖追平個人在此站最佳紀錄，但離「世界球后」仍差一步。

小戴和陳雨菲生涯已交手過16次，其中去年就碰頭5次，小戴整體取得14勝2敗優勢，但唯二敗仗都是去年，且都是決賽，包括3月全英公開賽挑戰連霸失利，以及年底的封關大戰BWF超級巡迴賽總決賽3局飲恨；陳雨菲年終賽捧冠，積分也超越原本的球后小戴，生涯首度登上世界排名第一，成為2019年「年終球后」，不過也僅領先小戴1090分積分。

2016年底首嘗球后滋味的小戴，雖沒能連4年登年終球后，但在總獎金40萬美元的馬來西亞名人賽仍列女單頭號種子，昨天拍下大陸何冰嬌後，相隔2年再闖此站決賽，追平個人最佳成績。

今天下場和陳雨菲進行第17次對決，陳雨菲雖先馳得點，小戴馬上回敬3：0攻勢，但陳雨菲在5：8時先追平再超前，反以11：9進入暫停；恢復比賽後小戴雖一度追到12：13，但也出現回球出界失誤，差距擴大到13：17，4分差距在局末雖再追到17：19，但小戴先是回球出界送出局末點，下一球也是挑球出界，讓陳雨菲以21：17先馳得點。

第2局小戴自己失誤仍偏多，讓陳雨菲先取得8：4領先，進入暫停時也取得11：6優勢；小戴恢復比賽後仍處被動，差距逐漸被拉大，最終陳雨菲就以21：10迎接本季首冠。

馬來西亞名人賽奪冠才能返回球后，小戴雖無緣最終勝利仍獲得7800分和1萬5200美元亞軍獎金，陳雨菲則進帳9200分和3萬美元獎金，續坐球后寶座。

下周同樣屬BWF超級500系列的印尼名人賽小戴不會參賽，3月迎接全英公開賽前將參加印度聯賽以賽代訓。

羽球戴資穎

延伸閱讀

大馬羽賽／決賽戰陳雨菲 戴資穎力拚返后座

大馬羽賽／戴資穎退何冰嬌 返球后只差一步

大馬羽賽／36分鐘拍落辛德胡 戴資穎闖四強

大馬羽賽／戴資穎3局勝出闖8強 周天成落馬

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

布里斯本女網／謝淑薇逆轉勝 新年首站女雙封后

2020-01-12 12:00

大馬羽賽／決賽戰陳雨菲 戴資穎力拚返后座

2020-01-11 22:44

NFL／6次擒殺 49人輕取維京人晉國聯決賽

2020-01-12 14:10

ATP盃／西班牙與塞爾維亞爭冠 將上演球王對決

2020-01-11 23:23

排球／中華女排先盛後衰 不敵南韓無緣東奧

2020-01-11 18:37

ATP盃／約克維奇領軍 塞爾維亞橫掃俄國晉決賽

2020-01-11 17:05

2024年冬季青年奧運會 韓國獲主辦權

2020-01-11 15:22

布里斯本女網／未失一盤晉決賽 謝淑薇明爭本季首冠

2020-01-11 13:55

大馬羽賽／戴資穎退何冰嬌 返球后只差一步

2020-01-11 12:48

大馬羽賽／小戴勇闖4強 東奧誓言奪牌

2020-01-11 00:06

布里斯本女網／謝淑薇撐過首盤危機 晉女雙4強

2020-01-10 21:26

田徑／幸福協會 田協理事長葉政彥發三個月年終獎金

2020-01-10 21:20

高球／安禾佑延長不敵馬國選手 仍抱澳洲業餘名人賽亞軍

2020-01-10 16:32

大馬羽賽／麟洋配先盛後衰 不敵印尼組合無緣四強

2020-01-10 16:19

大馬羽賽／36分鐘拍落辛德胡 戴資穎闖四強

2020-01-10 15:49

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

嘴砲王vs.牛仔 一場意外的BMF大戰

2019-12-12 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／主力缺陣庫茲瑪扛大旗 湖人力壓雷霆奪8連勝

2020-01-12 12:00

NBA／死亡之扣受害者也請願 籲聯盟灌籃大賽邀卡特

2020-01-11 15:21

NBA／例行賽總進球超越喬丹 詹皇：意義深重

2020-01-11 15:42

NBA／表現不佳怒撕球衣 唐西奇：我打得很爛

2020-01-11 17:37

MLB／終身洋基人 賈納正式與洋基簽約

2020-01-12 08:07

NBA／騎士球員要教頭為失言道歉 歐尼爾批軟弱

2020-01-11 16:30

大馬羽賽／決賽戰陳雨菲 戴資穎力拚返后座

2020-01-11 22:44

NBA／柯瑞賽前投籃狀況佳 柯爾：康復路還很長

2020-01-11 16:05

布里斯本女網／謝淑薇逆轉勝 新年首站女雙封后

2020-01-12 12:00

NBA／泰托姆轟生涯新高41分 綠衫軍痛宰鵜鶘

2020-01-12 10:35

NBA／哈登生涯2萬分里程碑 火箭大宰灰狼

2020-01-12 10:01

NBA／進球數超越喬丹後 詹姆斯對雷霆感冒缺陣

2020-01-12 08:18

NBA／葛里芬恐報銷 活塞申請920萬美元傷病特例

2020-01-12 09:39

排球／中華女排先盛後衰 不敵南韓無緣東奧

2020-01-11 18:37

NBA／佐蒙德遭驅逐出場 拉文領軍勝活塞

2020-01-12 11:25

大馬羽賽／不敵陳雨菲居亞 戴資穎返球后差一步

2020-01-12 14:55

NBA／唐西奇全能演出 獨行俠主場擊退76人

2020-01-12 12:56

中職／12人10年未換隊 彭政閔紀錄仍難破

2020-01-12 10:42

MLB／十年後仍同隊？官網預測30隊不換隊人選

2020-01-12 10:41

ATP盃／西班牙與塞爾維亞爭冠 將上演球王對決

2020-01-11 23:23

MLB／避薪資仲裁 大都會970萬美元留雷神

2020-01-11 16:58

NBA／聯盟與投資平台合作 協助球員理財變大亨

2020-01-12 00:44

MLB／今年不上仲裁庭 鮑爾1750萬美元達成協議

2020-01-11 17:50

ATP盃／約克維奇領軍 塞爾維亞橫掃俄國晉決賽

2020-01-11 17:05

NBA／生涯2萬分比賽球獻母 哈登：成就歸於她

2020-01-12 12:56

NBA／休兵長達2個月 厄文有望周一對老鷹歸隊

2020-01-12 09:25

跑者2019回顧／找回喜歡跑步 為生活帶來改變的人生

2020-01-12 09:10

NBA／金塊末節反擊無力 騎士爆冷客場勝

2020-01-12 13:43

NBA／公鹿三劍客合砍91分 公鹿輕取拓荒者

2020-01-12 14:02

NBA／今日戰績表 雷納德豪取36分快艇險勝勇士

2020-01-11 15:19

SBL／10天打7戰 璞園主帥麥班達直呼不合理

2020-01-11 22:02

NBA／與德羅展合作無間原因 羅瑞：拋開自我中心

2020-01-12 14:15

跑者2019回顧／冷熱無常的賽道 是考驗意念的道場

2020-01-12 09:06

NBA／今日戰績表 火箭哈登與衛少均下30分大宰灰狼

2020-01-12 13:18

SBL／台啤輪休主力 九太逆轉首嘗連勝

2020-01-11 19:43

NFL／6次擒殺 49人輕取維京人晉國聯決賽

2020-01-12 14:10

2024年冬季青年奧運會 韓國獲主辦權

2020-01-11 15:22

中職／統一隊史首位雙20 蘇智傑開訓先拿淬鍊獎

2020-01-12 14:53

中職／315首戰兄弟 林岳平：潘威倫先發是目標

2020-01-12 14:48

中職／獅隊2月赴日交流賽 古林睿煬、林安可登板先發

2020-01-12 15:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top