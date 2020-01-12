大馬羽賽／不敵陳雨菲居亞 戴資穎返球后差一步

戴資穎。圖／美聯社 分享 facebook 雖沒能以「年終球后」迎接2020年新賽季，我國世界排名第2的羽球名將戴資穎，新年第一站就打進馬來西亞名人賽最終戰，但今天碰頭大陸世界排名第一的老對手陳雨菲雖以17：21、10：21落敗，亞軍成績雖追平個人在此站最佳紀錄，但離「世界球后」仍差一步。

小戴和陳雨菲生涯已交手過16次，其中去年就碰頭5次，小戴整體取得14勝2敗優勢，但唯二敗仗都是去年，且都是決賽，包括3月全英公開賽挑戰連霸失利，以及年底的封關大戰BWF超級巡迴賽總決賽3局飲恨；陳雨菲年終賽捧冠，積分也超越原本的球后小戴，生涯首度登上世界排名第一，成為2019年「年終球后」，不過也僅領先小戴1090分積分。

2016年底首嘗球后滋味的小戴，雖沒能連4年登年終球后，但在總獎金40萬美元的馬來西亞名人賽仍列女單頭號種子，昨天拍下大陸何冰嬌後，相隔2年再闖此站決賽，追平個人最佳成績。

今天下場和陳雨菲進行第17次對決，陳雨菲雖先馳得點，小戴馬上回敬3：0攻勢，但陳雨菲在5：8時先追平再超前，反以11：9進入暫停；恢復比賽後小戴雖一度追到12：13，但也出現回球出界失誤，差距擴大到13：17，4分差距在局末雖再追到17：19，但小戴先是回球出界送出局末點，下一球也是挑球出界，讓陳雨菲以21：17先馳得點。

第2局小戴自己失誤仍偏多，讓陳雨菲先取得8：4領先，進入暫停時也取得11：6優勢；小戴恢復比賽後仍處被動，差距逐漸被拉大，最終陳雨菲就以21：10迎接本季首冠。

馬來西亞名人賽奪冠才能返回球后，小戴雖無緣最終勝利仍獲得7800分和1萬5200美元亞軍獎金，陳雨菲則進帳9200分和3萬美元獎金，續坐球后寶座。

下周同樣屬BWF超級500系列的印尼名人賽小戴不會參賽，3月迎接全英公開賽前將參加印度聯賽以賽代訓。