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NFL／6次擒殺 49人輕取維京人晉國聯決賽

2020-01-12 14:10世界日報 體育新聞組／綜合報導

來源：YouTube

NFL季後賽第一場分區系列賽，由舊金山49人在主場李維斯球場迎戰明尼蘇達京人。由於之間將有一隊挺進國聯決賽，競爭格外激烈。最終49人以27：10擊敗維京人，暌違6年再次晉級國聯冠軍戰。另一場美國聯盟分區賽，泰坦以28:12擊敗烏鴉，晉級冠軍戰。

49人此役瘋狂送出6次擒殺，還讓維京人地面進攻僅有21碼。上半場一上來維京人3檔出局，之後49人搶先得分。桑德斯（Emmanuel Sanders）在這檔進攻中接球兩次，共推進33碼。基特爾（George Kittle）的接球讓49人推進到端區前3碼線處，之後完成3碼接球達陣。維京人也迅速回擊，外接手迪格斯（Stefon Diggs）用41碼接球達陣技驚四座。

7：7打平後，比賽暫時陷入僵局，最後，維京人在上半場結束前半分鐘，命中39碼任意球射門縮小差距，以10：14戰時落後49人。

下半場開始，維京人防守組將對手攔在紅區，49人只好以任意球得分。但不久後進攻組失誤，謝爾曼（Richard Sherman）抄截卡森斯（Kirk Cousins）傳球。尼克博薩（Nick Bosa）犯規，罰了15碼。不過49

人很快就重新推進回來。最終柯爾曼（Tevin Coleman）衝球2碼再次達陣，49人建立起兩個達陣的領先優勢。

之後維京人特勤組出現接棄踢球脫手失誤，比賽還剩2分29秒時，維京人一度墜入谷底，無望得勝。但之後巴爾（Anthony Barr）讓布雷達（Matt Breida）掉球，又給了維京人一線生機。但最後卡森斯連續兩次被擒殺，倒退19碼，維京人最終失敗，勝利落入49人囊中。

49人輕取維京人晉國聯決賽。 路透社
49人輕取維京人晉國聯決賽。 路透社
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柯爾舊金山四九人尼克

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