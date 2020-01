布里斯本女網／謝淑薇逆轉勝 新年首站女雙封后

謝淑薇(左)雙打決賽逆轉勝。 擷圖自布里斯本女網賽官方推特 分享 facebook 布里斯本女網賽,我國網球「一姐」謝淑薇今日與捷克搭檔史翠可娃(Barbora Strycova)雙打爭冠,面對「世界球后」芭蒂(Ashleigh Barty)/芭坦絲(Kiki Bertens)的澳荷聯軍,台捷組合激戰至「搶十大戰」,以3:6、7:6(9:7)、10:8逆轉勝,開季首站就奪冠。

謝淑薇去年與史翠可娃打下三座WTA雙打冠軍,並在溫網捧回生涯第三座大賽金盃,兩人新球季首站就連連告捷,決賽逆轉勝封后,同時也是兩人合拍第五冠,為兩周後即將登場的澳網打一劑強心針。

大會頭號種子謝淑薇/史翠可娃,昨日7:6(7:3)、6:3力克中國大陸楊釗煊/烏克蘭琪切諾克,決賽碰上去年法網女單冠軍地主芭蒂,以及目前世界女單高居第九的芭坦絲組合。

🏆 Hsieh Su-wei and @BaraStrycova are @BrisbaneTennis doubles champions! 🏆 The No.1 seeds defeat Barty and Bertens 3-6, 7-6(7), 10-8. pic.twitter.com/cHbBwwiQ96

開賽雙方就陷入激戰,「台捷組合」第5局讓對手逃過兩個破發點,第6局沒能保住,遭芭蒂/芭坦絲率先破發落入2:4,首盤3:6讓出。

次盤兩軍形成破發大戰,謝淑薇/史翠可娃一度取得4:2領先,但澳洲球后纏功一流,第6局起雙方各互破兩個發球局,逼入搶七決勝。「台捷組合」搶七上演逆轉戲碼,自1:4落後力挽狂瀾追到7:6,第二個盤末點穩穩把握,9:7扳平戰局。

「搶十大戰」謝淑薇與史翠可娃趁勝追擊打出6:1開局,儘管後段出現亂流,遭澳荷聯軍7:7扳平,所幸關鍵時刻穩住陣腳,連下兩分逼出賽末點,並順利保發,以10:8成功上演逆轉勝,笑納本季首冠。

CHAMPS! 🏆🏆



Hsieh Su-wei and @BaraStrycova win the #BrisbaneTennis doubles crown with a roller-coaster triumph over Ash Barty and Kiki Bertens, 3-6 7-6(7) 10-8.



Congrats! #BrisbaneTennis #RiseUp pic.twitter.com/jFoq8FZ7QD