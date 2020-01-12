布里斯本女網／謝淑薇逆轉勝 新年首站女雙封后

謝淑薇(左)雙打決賽逆轉勝。 擷圖自布里斯本女網賽官方推特 分享 facebook 布里斯本女網賽，我國網球「一姐」謝淑薇今日與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）雙打爭冠，面對「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）／芭坦絲（Kiki Bertens）的澳荷聯軍，台捷組合激戰至「搶十大戰」，以3：6、7：6（9：7）、10：8逆轉勝，開季首站就奪冠。

謝淑薇去年與史翠可娃打下三座WTA雙打冠軍，並在溫網捧回生涯第三座大賽金盃，兩人新球季首站就連連告捷，決賽逆轉勝封后，同時也是兩人合拍第五冠，為兩周後即將登場的澳網打一劑強心針。

大會頭號種子謝淑薇／史翠可娃，昨日7：6（7：3）、6：3力克中國大陸楊釗煊／烏克蘭琪切諾克，決賽碰上去年法網女單冠軍地主芭蒂，以及目前世界女單高居第九的芭坦絲組合。

🏆 Hsieh Su-wei and @BaraStrycova are @BrisbaneTennis doubles champions! 🏆



The No.1 seeds defeat Barty and Bertens 3-6, 7-6(7), 10-8. pic.twitter.com/cHbBwwiQ96 — WTA (@WTA) January 12, 2020

開賽雙方就陷入激戰，「台捷組合」第5局讓對手逃過兩個破發點，第6局沒能保住，遭芭蒂／芭坦絲率先破發落入2：4，首盤3：6讓出。

次盤兩軍形成破發大戰，謝淑薇／史翠可娃一度取得4：2領先，但澳洲球后纏功一流，第6局起雙方各互破兩個發球局，逼入搶七決勝。「台捷組合」搶七上演逆轉戲碼，自1：4落後力挽狂瀾追到7：6，第二個盤末點穩穩把握，9：7扳平戰局。

「搶十大戰」謝淑薇與史翠可娃趁勝追擊打出6：1開局，儘管後段出現亂流，遭澳荷聯軍7：7扳平，所幸關鍵時刻穩住陣腳，連下兩分逼出賽末點，並順利保發，以10：8成功上演逆轉勝，笑納本季首冠。