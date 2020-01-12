親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
綜合
路跑

布里斯本女網／謝淑薇逆轉勝 新年首站女雙封后

冷氣團來襲！濕冷到周三低溫下探10度 高山有機會降雪

運動筆記【回顧我的2019】找回跑步人生【回顧我的2019】冷熱無常的賽道是考驗意念的道場
健行筆記旅途中的小確幸。桃園龍潭也有小葉欖仁秘境步道20191115-D2-遁入夢幻水漾森呼吸
NBA賽事精華- 公牛 vs. 活塞 (1月12日)賽事精華- 塞爾蒂克 vs. 鵜鶘 (1月12日)

布里斯本女網／謝淑薇逆轉勝 新年首站女雙封后

2020-01-12 12:00聯合報 記者林宋以情／即時報導

謝淑薇(左)雙打決賽逆轉勝。 擷圖自布里斯本女網賽官方推特
謝淑薇(左)雙打決賽逆轉勝。 擷圖自布里斯本女網賽官方推特
分享
布里斯本女網賽，我國網球「一姐」謝淑薇今日與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）雙打爭冠，面對「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）／芭坦絲（Kiki Bertens）的澳荷聯軍，台捷組合激戰至「搶十大戰」，以3：6、7：6（9：7）、10：8逆轉勝，開季首站就奪冠。

謝淑薇去年與史翠可娃打下三座WTA雙打冠軍，並在溫網捧回生涯第三座大賽金盃，兩人新球季首站就連連告捷，決賽逆轉勝封后，同時也是兩人合拍第五冠，為兩周後即將登場的澳網打一劑強心針。

大會頭號種子謝淑薇／史翠可娃，昨日7：6（7：3）、6：3力克中國大陸楊釗煊／烏克蘭琪切諾克，決賽碰上去年法網女單冠軍地主芭蒂，以及目前世界女單高居第九的芭坦絲組合。

開賽雙方就陷入激戰，「台捷組合」第5局讓對手逃過兩個破發點，第6局沒能保住，遭芭蒂／芭坦絲率先破發落入2：4，首盤3：6讓出。

次盤兩軍形成破發大戰，謝淑薇／史翠可娃一度取得4：2領先，但澳洲球后纏功一流，第6局起雙方各互破兩個發球局，逼入搶七決勝。「台捷組合」搶七上演逆轉戲碼，自1：4落後力挽狂瀾追到7：6，第二個盤末點穩穩把握，9：7扳平戰局。

「搶十大戰」謝淑薇與史翠可娃趁勝追擊打出6：1開局，儘管後段出現亂流，遭澳荷聯軍7：7扳平，所幸關鍵時刻穩住陣腳，連下兩分逼出賽末點，並順利保發，以10：8成功上演逆轉勝，笑納本季首冠。

謝淑薇芭蒂澳網

延伸閱讀

布里斯本女網／未失一盤晉決賽 謝淑薇明爭本季...

布里斯本女網／謝淑薇撐過首盤危機 晉女雙4強

布里斯本女網／雙打列頭號種子 謝淑薇闖頭關

布里斯本女網／出師不利 謝淑薇單打首輪落馬

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

大馬羽賽／決賽戰陳雨菲 戴資穎力拚返后座

2020-01-11 22:44

ATP盃／西班牙與塞爾維亞爭冠 將上演球王對決

2020-01-11 23:23

排球／中華女排先盛後衰 不敵南韓無緣東奧

2020-01-11 18:37

ATP盃／約克維奇領軍 塞爾維亞橫掃俄國晉決賽

2020-01-11 17:05

2024年冬季青年奧運會 韓國獲主辦權

2020-01-11 15:22

布里斯本女網／未失一盤晉決賽 謝淑薇明爭本季首冠

2020-01-11 13:55

大馬羽賽／戴資穎退何冰嬌 返球后只差一步

2020-01-11 12:48

大馬羽賽／小戴勇闖4強 東奧誓言奪牌

2020-01-11 00:06

布里斯本女網／謝淑薇撐過首盤危機 晉女雙4強

2020-01-10 21:26

田徑／幸福協會 田協理事長葉政彥發三個月年終獎金

2020-01-10 21:20

ATP盃／澳、俄搶先闖四強 約帥、納達爾率隊搶門票

2020-01-10 17:25

高球╱伍茲新年首戰 重回8度奪冠「福地」

2020-01-10 17:15

高球／安禾佑延長不敵馬國選手 仍抱澳洲業餘名人賽亞軍

2020-01-10 16:32

大馬羽賽／麟洋配先盛後衰 不敵印尼組合無緣四強

2020-01-10 16:19

大馬羽賽／36分鐘拍落辛德胡 戴資穎闖四強

2020-01-10 15:49

冬青奧／開幕式兩地進行 滑雪小將李玟儀任掌旗官

2020-01-10 13:26

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

嘴砲王vs.牛仔 一場意外的BMF大戰

2019-12-12 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／唐西奇怒撕球衣 詹皇率隊挫獨行俠

2020-01-11 13:56

大馬羽賽／戴資穎退何冰嬌 返球后只差一步

2020-01-11 12:48

NBA／死亡之扣受害者也請願 籲聯盟灌籃大賽邀卡特

2020-01-11 15:21

NBA／例行賽總進球超越喬丹 詹皇：意義深重

2020-01-11 15:42

NBA／表現不佳怒撕球衣 唐西奇：我打得很爛

2020-01-11 17:37

NBA／外媒稱湖人積極尋補強 僅詹皇、AD為非賣品

2020-01-11 16:00

NBA／騎士球員要教頭為失言道歉 歐尼爾批軟弱

2020-01-11 16:30

NBA／伊巴卡教穿搭 挑隊友被詹皇絕殺背景T恤

2020-01-11 16:20

NBA／柯瑞賽前投籃狀況佳 柯爾：康復路還很長

2020-01-11 16:05

MLB／終身洋基人 賈納正式與洋基簽約

2020-01-12 08:07

NBA／前隊友談衛少返雷霆 意外與KD唇槍舌戰

2020-01-11 15:11

大馬羽賽／決賽戰陳雨菲 戴資穎力拚返后座

2020-01-11 22:44

NBA／進球數超越喬丹後 詹姆斯對雷霆感冒缺陣

2020-01-12 08:18

排球／中華女排先盛後衰 不敵南韓無緣東奧

2020-01-11 18:37

布里斯本女網／未失一盤晉決賽 謝淑薇明爭本季首冠

2020-01-11 13:55

NBA／克拉克森扮板凳暴徒 爵士笑納8連勝

2020-01-11 14:15

中職／統一也找新臉孔大聯盟洋投 2月抵台報到

2020-01-11 12:48

NBA／葛里芬恐報銷 活塞申請920萬美元傷病特例

2020-01-12 09:39

NBA／公鹿客場輕取國王 創隊史40場最佳戰績

2020-01-11 14:40

MLB／避薪資仲裁 大都會970萬美元留雷神

2020-01-11 16:58

NBA／哈登生涯2萬分里程碑 火箭大宰灰狼

2020-01-12 10:01

NBA／聯盟與投資平台合作 協助球員理財變大亨

2020-01-12 00:44

NBA／泰托姆轟生涯新高41分 綠衫軍痛宰鵜鶘

2020-01-12 10:35

NBA／公牛拉文飆43分無用 透納雙十助溜馬取勝

2020-01-11 13:05

MLB／未談妥薪資仲裁 道奇剩4人最多

2020-01-11 12:48

MLB／今年不上仲裁庭 鮑爾1750萬美元達成協議

2020-01-11 17:50

ATP盃／西班牙與塞爾維亞爭冠 將上演球王對決

2020-01-11 23:23

ATP盃／約克維奇領軍 塞爾維亞橫掃俄國晉決賽

2020-01-11 17:05

MLB／十年後仍同隊？官網預測30隊不換隊人選

2020-01-12 10:41

中職／12人10年未換隊 彭政閔紀錄仍難破

2020-01-12 10:42

跑者2019回顧／找回喜歡跑步 為生活帶來改變的人生

2020-01-12 09:10

NBA／休兵長達2個月 厄文有望周一對老鷹歸隊

2020-01-12 09:25

NBA／今日戰績表 雷納德豪取36分快艇險勝勇士

2020-01-11 15:19

SBL／10天打7戰 璞園主帥麥班達直呼不合理

2020-01-11 22:02

NBA／佐蒙德遭驅逐出場 拉文領軍勝活塞

2020-01-12 11:25

跑者2019回顧／冷熱無常的賽道 是考驗意念的道場

2020-01-12 09:06

SBL／台啤輪休主力 九太逆轉首嘗連勝

2020-01-11 19:43

NBA／今日戰績表 火箭哈登與衛少均下30分大宰灰狼

2020-01-12 09:52

2024年冬季青年奧運會 韓國獲主辦權

2020-01-11 15:22

布里斯本女網／謝淑薇逆轉勝 新年首站女雙封后

2020-01-12 12:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top