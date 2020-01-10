大馬羽賽／36分鐘拍落辛德胡 戴資穎闖四強

戴資穎。圖／badminton photo提供（資料照） 分享 facebook

超級500系列的馬來西亞名人賽今天進行各組八強賽，台灣羽球「一姊」戴資穎在女單打頭陣，面對大會第6種子的印度好手辛德胡，只用36分鐘就以兩個21：16勝出，搶下四強門票。

戴資穎首輪以直落二拍落世界排名33的中國大陸小將張藝曼，次輪則碰上南韓老對手成池鉉，小戴在三局大戰中勝出，打下對戰10連勝外也順利收下八強門票。

今天八強賽戴資穎碰上過去曾16度交手的辛德胡，小戴取得11勝5負的對戰優勢，且上次在法國交手時，小戴成功中止對戰二連敗，而對於再戰辛德胡，戴資穎認為一切順其自然，保持平常心面對，降低失誤、拿出該有表現是最重要的。

首局戴資穎一下場就連拿2分，一度握有6：3的領先卻出現亂流，一度遭辛德胡反超2分，不過小戴很快回穩連拿4分率先來到11：9的技術暫停。重回賽場後小戴再度出現亂流，又連掉5分陷入落後，但她穩紮穩打，也逼迫對手出現較多失誤，又將領先要回，以21：16先下一城。

次局戴資穎在2：2後加足馬力連拿5分，並趁勢打出一波11：2取得大比分領先，來到20：11的「聽牌」優勢，卻因為失誤過多讓對手化解5個賽末點，好在最終讓對手回球出界，只花了36分鐘就以直落二取勝，晉級四強。