親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

陌生的父母們：平凡善良的好人，如何走上狂熱之路？

韓營凱道造勢激危機感 蔡陣營重兵集結雙北催票

運動筆記『旅跑越南』胡志明市馬拉松【知識】如何判斷跑鞋合不合腳？
健行筆記旅途中的小確幸。桃園龍潭也有小葉欖仁秘境步道20191115-D2-遁入夢幻水漾森呼吸
NBA今日五大好球 (1月10日)賽事懶人包 (1月10日)

高球╱伍茲新年首戰 重回8度奪冠「福地」

2020-01-10 17:15世界日報 廖廷儀╱綜合報導

美國高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）在2020年的首次出賽，確定是月底...
美國高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）在2020年的首次出賽，確定是月底舉行的農民保險公開賽。 歐新社
分享

美國高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）在2020年的首次出賽，確定是月底舉行的農民保險公開賽（Farmers Insurance Open），賽事將在伍茲的福地、聖地牙哥的托瑞松林球場（Torrey Pines）舉行。

嚴格來說，其實伍茲的2019-2020球季首戰是去年10月在日本舉行的Zozo錦標賽，該賽事讓他奪下生涯第82個PGA冠軍，至於農保公開賽則是第二場賽事，但確實是伍茲在新年的首次出賽。迎接新年首戰，伍茲在社群媒體上說：「非常興奮，球季終於要開始了，我很快就會見到西岸的大家了。」

伍茲生涯曾八度在托瑞松林球場奪冠，最近一次是2013年，他於2008年也在托瑞松林球場舉行的美國公開賽封王，而美國公開賽在2021年也將回到托瑞松林舉行；去年伍茲在這項賽事排名第20，而且在他的2013年勝利後，他四度在托瑞松林出賽，沒有一次拿到前10。

本屆農保公開賽眾星雲集，世界排名第二的北愛爾蘭名將麥羅伊（Rory McIlroy）、衛冕冠軍的羅斯（Justin Rose）、法奧勒（Rickie Fowler）、有台灣血統的美國好手謝奧菲勒（Xander Schauffele）、與曾在此兩度封王的澳洲前球王戴伊（Jason Day），都確定參賽。

伍茲美國公開賽

延伸閱讀

總統盃／伍茲領軍反撲 美國逆轉國際隊奪8連勝

總統盃／伍茲、艾爾斯纏鬥20年 「最終傳奇對...

總統盃／潘政琮貢獻1分 首日國際隊領先美國

總統盃╱媒體追隊長伍茲 瑞德：減輕隊員壓力

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

大馬羽賽／36分鐘拍落辛德胡 戴資穎闖四強

2020-01-10 15:49

ATP盃／澳、俄搶先闖四強 約帥、納達爾率隊搶門票

2020-01-10 17:25

高球／安禾佑延長不敵馬國選手 仍抱澳洲業餘名人賽亞軍

2020-01-10 16:32

大馬羽賽／麟洋配先盛後衰 不敵印尼組合無緣四強

2020-01-10 16:19

冬青奧／開幕式兩地進行 滑雪小將李玟儀任掌旗官

2020-01-10 13:26

桌球／各方慰留 莊智淵重披中華隊戰袍拚奧

2020-01-10 00:01

大馬羽賽／小戴闖8強 放眼東奧盡力衝

2020-01-09 23:58

大馬羽賽／李洋感冒3周 單日兩勝「拿生命在咬」

2020-01-09 21:38

排球／分組第二晉四強 中華女排周六下午戰南韓

2020-01-09 20:39

大馬羽賽／抗韓成功！ 李洋男雙、混雙闖8強

2020-01-09 19:22

桌球／體育署證實 莊智淵重披中華隊戰袍

2020-01-09 17:51

冬青奧／冰球滑雪隊入住選手村 張恩婗：大開眼界

2020-01-09 17:00

大馬羽賽／戴資穎3局勝出闖8強 周天成落馬

2020-01-09 16:56

布里斯本女網／與小威合拍雙打 伍妹：最棒搭檔

2020-01-09 00:37

排球／女排扳倒澳洲長人 進東奧仍有希望

2020-01-09 00:30

大馬羽賽／周天成奪新年首勝 慶30歲生日

2020-01-09 00:23

排球／5局鏖戰不敵大陸 中華男排無緣4強

2020-01-08 22:58

排球／破澳洲長人陣 中華女排拚四強仍未定

2020-01-08 21:19

大馬羽賽／戴資穎開工 快打迎首勝

2020-01-08 21:02

中華奧會主席捐款千萬 打造北榮單身醫師宿舍

2020-01-08 19:21

澳網／前冠軍就位 莎拉波娃獲外卡參賽

2020-01-08 19:10

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

嘴砲王vs.牛仔 一場意外的BMF大戰

2019-12-12 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

MLB／沒上大聯盟怪基特 新秀向洋基求償10億

2020-01-10 07:58

NBA／明星賽二輪票選 詹姆斯超車唐西奇

2020-01-10 09:14

大馬羽賽／36分鐘拍落辛德胡 戴資穎闖四強

2020-01-10 15:49

NBA／衛少回娘家獲歡呼 火箭「識相」輸雷霆

2020-01-10 13:36

地板型控衛的落日餘暉 老將保羅還有冠軍夢？

2020-01-10 07:00

中職／羅傑斯披上兄弟球衣 和王建民再續前緣

2020-01-09 19:55

NBA／柯瑞預計三月復出 柯爾：年輕球員很期待

2020-01-10 10:15

乾坤小挪移後煥然一新 爵士小修小補成大業

2020-01-10 07:00

中職／兄弟4洋投初步定位 羅傑斯曾領190萬美元

2020-01-09 17:53

NBA／勇士若交易羅素 外媒稱西蒙斯是最佳回報

2020-01-10 15:45

MLB／怎麼處理超貴貝茲？紅襪：目標是留人

2020-01-10 08:19

棒球／遭觸身球不爽 前大聯盟球員拿球棒打人

2020-01-10 11:35

NBA／聊天邀字母哥組隊 柯瑞澄清是打電動

2020-01-10 13:05

NBA／膝蓋採注射療法 波爾辛吉斯至少再休2場

2020-01-10 12:50

NBA／KD恢復進度佳 主帥重申本季不計畫復出

2020-01-10 12:15

NBA／東區後場票選第二 厄文改說法喊下周復出

2020-01-10 09:38

NBA／76人著眼補強 傳有興趣交易回2舊將

2020-01-10 14:30

NBA／丟擲飲料罐抗議 塞爾蒂克重懲球迷終生禁賽

2020-01-10 12:10

NBA／憶奧本山亂鬥重罰 世界和平：我信服史騰

2020-01-10 10:47

回顧大聯盟10年代 強權墜落、巨人與小熊領風騷

2020-01-10 07:00

NBA／安比德開刀缺陣 76人仍賞綠衫軍3連敗

2020-01-10 11:34

MLB／林子偉新球季難度高 名單多一人是利多

2020-01-10 11:10

日職／陽岱鋼處境 日媒猜測巨人下最後通牒

2020-01-10 16:23

MLB／3A打擊率1成63 提博連續4年獲邀春訓

2020-01-10 10:16

中職／悍將、兄弟搞定4洋投 獅隊掛零進度最慢

2020-01-10 00:02

大馬羽賽／小戴闖8強 放眼東奧盡力衝

2020-01-09 23:58

中職／王建民離隊後 富邦悍將隊補兩外籍教練

2020-01-10 12:19

NBA／獨行俠最後一擊烏龍 教頭：怪我錯誤戰術

2020-01-09 23:56

NBA／指傷進行手術 安比德預計休戰1至2周

2020-01-10 11:30

MLB／正式簽下英卡納西恩 年輕白襪增加砲管

2020-01-10 07:59

中職／新球季外援有看頭 各隊都有MLB資歷洋投

2020-01-10 15:21

中職／搞定羅力合約 悍將完成4洋投布局

2020-01-10 13:31

排球／分組第二晉四強 中華女排周六下午戰南韓

2020-01-09 20:39

中職／樂天迎接大紀錄 陳禹勳百救援快了

2020-01-09 18:16

NBA／讓拓荒者單節拿13分 灰狼靠防守谷底反彈

2020-01-10 12:19

日職／周刊新球季預測 張奕站穩先發輪值

2020-01-10 00:04

大馬羽賽／抗韓成功！ 李洋男雙、混雙闖8強

2020-01-09 19:22

SBL／裕隆無緣爭冠 李啟億：沒放棄上半季

2020-01-09 22:47

桌球／體育署證實 莊智淵重披中華隊戰袍

2020-01-09 17:51

大馬羽賽／李洋感冒3周 單日兩勝「拿生命在咬」

2020-01-09 21:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top