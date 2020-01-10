高球╱伍茲新年首戰 重回8度奪冠「福地」

美國高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）在2020年的首次出賽，確定是月底舉行的農民保險公開賽。 歐新社 分享 facebook

美國高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）在2020年的首次出賽，確定是月底舉行的農民保險公開賽（Farmers Insurance Open），賽事將在伍茲的福地、聖地牙哥的托瑞松林球場（Torrey Pines）舉行。

嚴格來說，其實伍茲的2019-2020球季首戰是去年10月在日本舉行的Zozo錦標賽，該賽事讓他奪下生涯第82個PGA冠軍，至於農保公開賽則是第二場賽事，但確實是伍茲在新年的首次出賽。迎接新年首戰，伍茲在社群媒體上說：「非常興奮，球季終於要開始了，我很快就會見到西岸的大家了。」

伍茲生涯曾八度在托瑞松林球場奪冠，最近一次是2013年，他於2008年也在托瑞松林球場舉行的美國公開賽封王，而美國公開賽在2021年也將回到托瑞松林舉行；去年伍茲在這項賽事排名第20，而且在他的2013年勝利後，他四度在托瑞松林出賽，沒有一次拿到前10。

本屆農保公開賽眾星雲集，世界排名第二的北愛爾蘭名將麥羅伊（Rory McIlroy）、衛冕冠軍的羅斯（Justin Rose）、法奧勒（Rickie Fowler）、有台灣血統的美國好手謝奧菲勒（Xander Schauffele）、與曾在此兩度封王的澳洲前球王戴伊（Jason Day），都確定參賽。