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冬青奧／開幕式兩地進行 滑雪小將李玟儀任掌旗官

2020-01-10 13:26聯合報 記者毛琬婷／即時報導

中華滑雪小將李玟儀（左）擔任掌旗官。圖／中華奧會提供
中華滑雪小將李玟儀（左）擔任掌旗官。圖／中華奧會提供
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2020洛桑冬季青年奧林匹克運動會開幕式在台灣時間1月10日凌晨2點30分於冰球球場地舉行，中華隊由領隊陳怡安率領冰球隊選手進場，滑雪小將李玟儀擔任掌旗官，而重頭戲則由地主花式滑冰好手Gina Zehnder點燃，也宣告為期13天的賽事正式開始。

2020洛桑冬季青年奧林匹克運動會從10至22日（台灣時間11至23日）首日由冰球隊率先出征。今天凌晨的開幕式也率先登場，不過聖莫里茲賽區的因距離較遠，雪橇隊與雪車隊無法到洛桑一同參加開幕，當地也有連線同步轉播開幕式。

不同於亞奧運由掌旗官帶隊，本屆洛桑冬青奧在開幕前就先讓各奧會選手依次進場抵達座位區，開幕表演過後才讓掌旗官帶著會旗進場，掌旗官三人一排，中華隊掌旗官李玟儀與瑞典、捷克一起進場。

首次擔任掌旗官的李玟儀直呼：「旗子很重、很難甩！」雖然一開始沒有想過，但知道是掌旗官之後很開心，在後台她也趁機跟許多選手交換徽章。第一次參加綜合型賽會開幕式，浩大的場館與燈光效果讓她覺得很酷，她特別喜歡花式滑冰的表演。

領隊陳怡安（左）帶領中華隊進場。圖／中華奧會提供
領隊陳怡安（左）帶領中華隊進場。圖／中華奧會提供
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國際奧會會旗由瑞士擁有四屆奧運資歷的冰球選手Florence Schelling、高山滑雪選手Didier Cuche、混合國家奧會三對三冰球門將Loris Uberti、花式滑冰選手Anais Coraducci舉旗進場。

聖火經過層層傳遞，最後交由瑞士隊最年輕的花式滑冰選手Gina Zehnder點燃，傳承意義濃厚。國際奧會主席Thomas Bach也期勉各國選手，透過尊重自己、尊重對手、尊重規則、以及在失敗中體會奧林匹克價值，並享受比賽。

2020洛桑冬季青年奧林匹克運動會聖火由地主花式滑冰好手Gina Zehnder...
2020洛桑冬季青年奧林匹克運動會聖火由地主花式滑冰好手Gina Zehnder點燃。圖／IOC提供
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聖莫里茲賽區在當地有舉辦遊行活動，中華隊由雪車選手陳昱綸擔任本賽區掌旗官，遊行結束後選手們前往會場，一同回顧聖莫里茲冬奧的精采片段，並學習主題曲《Start Now》的舞蹈，等待與洛桑連線，一同欣賞開幕式。

陳昱綸表示，遊行過程中他看到許多國家的選手都興致高昂，自己也非常享受這個過程。他很開心能來參加冬青奧如此高層級的比賽，「努力了很久，終於能來這裡比賽。」也特別想感謝家人與教練，並告訴他們：「我上電視了！」

冰球花式滑冰中華隊

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