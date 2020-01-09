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大馬羽賽／李洋感冒3周 單日兩勝「拿生命在咬」

2020-01-09 21:38聯合報 記者曾思儒／桃園─吉隆坡電話採訪

李洋。 報系資料照
李洋。 報系資料照
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去年底打完BWF超級巡迴賽總決賽，我國羽球雙打好手李洋休季3周卻染上感冒，體能訓練幾乎停擺，今天在新年第一站馬來西亞名人賽通過單日兩戰考驗，且混雙和男雙都是打滿3局才勝出，讓他形容是「拿生命在咬」。

「我在台灣訓練的3個禮拜剛好感冒，不知道是不是打完年終賽，剛好回去訓練放鬆了。」李洋透露，迎接新賽季前3周的訓練，他幾乎沒練體能，重量訓練也是「硬做」，練球量也不如以往，「大概兩、三年沒感冒了，突然感冒一個，特別嚴重，而且特別久，所以幾乎他們練體能我都沒辦法參與，根本喘不過氣。」

所幸本周到馬來西亞迎接新賽季首站他感冒已痊癒，今天更「抗韓」成功，混雙先和楊景惇以21：19、13：21、21：18拍下南韓對手高成炫／嚴惠媛，男雙和王齊麟再以19：21、21：18、21：9逆轉南韓金德永／金沙朗，儘管兩場比賽打滿6局像「拿生命在咬」，仍和女單頭號種子戴資穎成8強僅存台將代表。

小戴明天將打開場，下午3點在第一球場和印度名將辛德胡搶4強門票，過去兩人16度碰頭，小戴取得11勝5敗優勢；列男雙第7種子的「麟洋配」也在第3球場領銜出賽，下午3點10分要挑戰去年世錦賽摘冠的印尼名將組合阿山／塞提阿萬，李洋休息4場比賽後再於同個球場壓軸上陣，和楊景惇迎戰印尼組合法賈／格洛瑞亞。

「麟洋配」目前世界排名第7，過去碰世界排名第2的阿山／塞提阿萬成績是2勝4敗，李洋說會抱持衝擊心態，挑戰4強門票。

世錦賽羽球戴資穎

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