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排球／分組第二晉四強 中華女排周六下午戰南韓

2020-01-09 20:39聯合報 記者毛琬婷／即時報導

中華女排隊以分組第二晉級四強。擷圖自推特
中華女排隊以分組第二晉級四強。擷圖自推特
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攸關2020東京奧運門票的排球亞洲區資格賽分組賽，女子組部分，地主泰國隊以3：0輕取澳洲隊，以2勝0負分組第一晉級複賽，中華隊則是1勝1負、分組第二晉級。

中華女排分組賽首戰以0：3敗給泰國隊後，昨天面對澳洲隊勢必搶勝才能保有晉級機會，昨天中華女將將士用命，以3：0克服長人澳洲隊，也替晉級取得有利位置，今天中華女排沒有賽程，但是仍得視今晚泰國和澳洲一戰賽果才能確定最終排名。

最終泰國25：12、25：15、25：13直落三勝出，也確定中華女排以分組第二晉級，四強賽將在11日下午4點30分交手B組第一的南韓隊，爭取決賽門票。

中華男排隊高偉誠(右)殺球。 PLAY REAL提供
中華男排隊高偉誠(右)殺球。 PLAY REAL提供
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男子組部分，前兩戰都吞下敗仗、已無緣晉級的中華男排隊，今天在2020東京奧運排球亞洲區資格賽分組賽最終戰終於傳回捷報，終場以3：1擊敗哈薩克，順利在這次資格賽「開胡」。

中華男排前兩戰分別以0：3、2：3敗給伊朗隊及中國大陸隊，分組賽二連敗提前出局，無緣晉級複賽，今天最終戰面對哈薩克，雖已無關晉級但中華男排全隊仍展現高昂鬥志。

首局中華男排先以19：25讓出，不過團隊很快作出調整，以25：11成功扳回一城，接下來中華男排再以25：18、25：21連拿兩局，在先丟一局的情況下上演逆轉秀。最終中華男排在此次資格賽拿下1勝2負排名分組第三。

排球中華隊

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