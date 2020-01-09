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大馬羽賽／抗韓成功！ 李洋男雙、混雙闖8強

2020-01-09 19:22聯合報 記者曾思儒／即時報導

李洋(左)與王齊麟。 新華社(資料照)
李洋(左)與王齊麟。 新華社(資料照)
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我國羽球雙打好手李洋今天「抗韓」成功，混雙和搭檔楊景惇先以21：19、13：21、21：18拍下南韓對手高成炫／嚴惠媛，壓軸的男雙再和王齊麟逆轉南韓金德永／金沙朗，雙雙打進8強，明天要再迎接單日兩戰考驗。

馬來西亞名人賽總獎金40萬美元，屬國際羽球總會超級500系列賽，中華羽將共有7組選手晉級第二輪，包括女單列頭號種子的戴資穎、男單周天成和5組雙打，但今天小天和男雙李哲輝／楊博軒、廖敏竣／蘇敬恒及女雙許雅晴／胡綾芳都沒能闖關，止步16強。

小天以21：23、17：21不敵香港伍家朗，李哲輝／楊博軒以21：18、17：21、13：21遭列第3種子的大陸組合李俊慧／劉雨辰逆轉，廖敏竣／蘇敬恒挑戰去年世錦賽摘金的印尼名將組合阿山／塞提阿萬以11：21、15：21失敗，許雅晴／胡綾芳則以17：21、14：21不敵排名11的南韓組合張藝娜／金慧麟。

李洋「有始有終」，混雙先和楊景惇打下今天台將第一勝，壓軸和王齊麟再打下男雙8強門票；單打僅存台將小戴則是以21：18、16：21、21：10拍下南韓老對手成池鉉，明天將和印度好手辛德胡搶4強門票。

排男雙第7種子的「麟洋配」，今天碰雙金組合雖以19：21讓出首局，第二局就掌握戰局，最多6分領先雖一度被18：18追平，不過「麟洋配」馬上連拿3分，以21：18扳平戰局。

決勝局「麟洋配」0：2落後下先拿4分逆轉，10：4時再連下5球奠定勝基，最終就以21：9迎接勝利，明天將和阿山／塞提阿萬上演第7度對決。

羽球世錦賽戴資穎

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