桌球／體育署證實 莊智淵重披中華隊戰袍

體育署署長高俊雄（右）與競技運動組組長洪志昌。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 38歲的台灣桌球好手莊智淵去年宣布退出國家隊，不過新年的開始就傳出好消息，體育署在今天下午的例行記者會證實，莊智淵將重披中華隊戰袍，參加22日起在葡萄牙舉行的世界桌球團體資格賽，署長高俊雄說：「希望能組成最強中華桌球隊，一舉摘下東京奧運門票。」

莊智淵因參賽安排槓上教練後在去年9月於臉書上宣布退出國家隊，將不再代表台灣參加任何國際賽。不過昨天經過體育署、中華桌球協會理事長林茂榮及合作金庫董事長雷仲達等人前往國訓中心慰勉奧運桌球培訓隊，也確定莊智淵將重披國家隊戰袍。

高俊雄今天説：「昨天我們前往國訓中心慰勉奧運桌球培訓隊，也到莊智淵的桌球館探訪，大家溝通十分順利，他也與我分享爸爸經。」

高俊雄轉述說：「莊智淵說他當了爸爸後是他人生中最開心的時候，但也因為有了小孩後訓練強度、頻率也變少，現在決定重披中華隊戰袍後，當然會努力訓練，將強度補回來。」

而為了讓選手表現發揮最大化，在取得奧運門票後，體育署也會針對個人在公開賽拚戰世界排名時給予最大支援，競技運動組組長洪志昌説：「為了在後續東京奧運爭取有利的種子序位，今年在公開賽時會讓選手都可以有專屬教練、個別化的訓練。」