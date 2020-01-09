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冬青奧／冰球滑雪隊入住選手村 張恩婗：大開眼界

2020-01-09 17:00聯合報 記者毛琬婷／即時報導

為迎接各國的青年好手，主辦方特別興建全新的住宿區，歡迎各國選手、教練來到2020洛桑冬季青年奧林匹克運動會，冰球選手張恩婗來到選手村直呼大開眼界，同為冰球隊的林威宇也對房間給出了正面評價。

本屆冬青奧選手村設址在洛桑大學內，住宿區於賽會結束後將回歸學生使用，圓形建築讓洛桑賽區所有選手都能相聚一起，樓層採環狀設計，選手可選擇搭電梯前往房間，或從一樓沿著走廊也到達頂樓。除洗衣房、診所、健身房外，村內還設有娛樂室讓各國選手互相交流。

房間採大面落地玻璃加上木製家具，搭配簡單烹煮設施與衛浴設備的兩人一間套房，也讓張恩婗表示，這次來真的是大開眼界，她形容環狀的選手村很像三代同堂會住的地方，以木製家具為主題的房間也讓她覺得充滿日式風，感覺很夢幻。

同為冰球隊的林威宇也對房間給出了正面評價，他認為整體很好，但可惜空間小了一點無法曬護具。而就讀高二的滑雪小將李玟儀，因本次冬青奧恰好是學校期末考期間，賽後還要回校補考，在賽會期間還要複習課業，房間雖有大面玻璃可以自然採光但燈光偏暗，再加上沒有書桌，讓她有些不方便，不過整體她還是覺得很棒。

從開卡、入住到導覽，領隊陳怡安全程陪同，叮嚀團員有問題都可以來尋求幫忙，她表示，選手餐廳、大型健身房都需要離開住宿區，需要來回安檢，遇到人數較多時就需要排隊。另外讓她覺得很特別的是，安檢人員會仔細檢查不讓選手攜帶酒類，跟其他選手村的安檢內容不太一樣。

此次中華隊共參加冰球、滑雪、滑冰、雪橇、雪車5種運動，共派出14名選手，分散在洛桑與聖莫里茲舉行，雪橇與雪車已提前出發抵達聖莫里茲賽區，滑冰因比賽時間較靠後，將在1月15日出發前往洛桑。

中華冰球隊、滑雪隊入住選手村。圖／中華奧會提供
中華冰球隊、滑雪隊入住選手村。圖／中華奧會提供
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