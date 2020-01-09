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大馬羽賽／戴資穎3局勝出闖8強 周天成落馬

2020-01-09 16:56聯合報 記者曾思儒／即時報導

戴資穎晉級8強。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎晉級8強。圖／Badminton Photo提供（資料照）
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昨天順利在馬來西亞名人賽迎接新賽季首勝，我國羽球名將戴資穎和周天成今天卻都陷入苦戰，小戴苦戰3局才拍下南韓老對手成池鉉，周天成則是遭香港好手伍家朗直落二擊落，無緣8強。

馬來西亞名人賽總獎金40萬美元，屬國際羽球總會超級500系列賽，小戴去年8強賽敗給最終冠軍、泰國老對手依瑟儂，今年順利闖過頭關，今天第2輪碰世界排名12的成池鉉；過去兩人已經對陣27次，小戴握有18勝9敗對戰優勢。

首局兩人分數拉鋸，小戴雖握有微幅領先，成池鉉也曾以12：11超前，不過小戴在14：14時連下3球奠定勝基，以21：18先下一城；第2局小戴先落入4：10落後，暫停時也以5：11居下風，雖瓦解成池鉉3個局末點，仍以16：21遭扳平局數。

決勝局下場小戴先取得3：0領先，換場前差距擴大到11：6，換場後優勢也一路維持，最終就以21：10闖進8強。

世界第2的周天成昨天剛過30歲生日，今天迎戰香港世界排名第9的伍家朗。兩人過去15度碰頭，小天取得10勝5敗優勢，不過最近一次碰頭在去年10月法國公開賽，由伍家朗3局逆轉小天、中斷對戰4連敗，今天伍家朗第一局也先取得20：19的局末點，小天雖連下2分逆轉，但自己局末點機會也沒把握，21：23讓出首局。

第二局小天陷入1：6落後，差距雖兩度追到3分，但伍家朗殺球攻擊和發球戰術改變都成功換成分數，小天儘管在13：20劣勢下瓦解伍家朗4個賽末點，仍以17：21送出8強門票。

台將還有兩組男雙晚上出賽，列第7種子的「麟洋配」王齊麟／李洋壓軸戰碰南韓金德永／金沙朗，世界排名16的廖敏竣／蘇敬恒則要挑戰去年世錦賽摘金的印尼名將組合阿山／塞提阿萬。

稍早進行的其他雙打賽程，李哲輝／楊博軒和排第3種子的大陸組合李俊慧／劉雨辰大戰3局，可惜以21：18、17：21、13：21遭逆轉，率先出賽的女雙許雅晴／胡綾芳也以17：21、14：21不敵排名11的南韓組合張藝娜／金慧麟。

今天率先開胡的台將組合是混雙李洋／楊景惇，李楊配以21：19、13：21、21：18力退南韓高成炫／嚴惠媛，8強門票到手。

周天成羽球世錦賽

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